Vụ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng tại Hà Nội: Thống nhất tiếp tục hòa giải và có biện pháp nghiêm khắc với học sinh vi phạm

Xã hội 20/08/2022 14:20

Sáng ngày 20/8, Phòng GD&ĐT cùng một số đơn vị đã họp bà liên quan đến vụ việc nữ sinh bị bạn đánh hỗi đồng.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị bạn đánh hội đồngHà Nội, theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng ngày 20/8, Phòng GD&ĐT cùng một số đơn vị đã họp, thống nhất tiếp tục hòa giải và có biện pháp nghiêm khắc với học sinh vi phạm.

Cuộc họp do UBND phường Biên Giang (quận Hà Đông, Hà Nội) tổ chức. Cùng tham dự có đại diện phòng GD&ĐT, Trưởng Công an, Ban giám hiệu trường THCS Biên Giang, Hội đồng kỷ luật trường THCS Biên Giang, Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3, 7A4, 8D; phụ huynh các học sinh liên quan và một số đơn vị chức năng để giải quyết vụ việc.

Vụ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng tại Hà Nội: Thống nhất tiếp tục hòa giải và có biện pháp nghiêm khắc với học sinh vi phạm - Ảnh 1
Nữ sinh Nữ sinh quỳ, chắp tay van xin nhưng nhóm nữ sinh vẫn đánh đập em dã manẢnh: Cắt từ clip

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông yêu cầu Trường THCS Biên Giang tăng cường trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh bằng nhiều biện pháp, thường xuyên phối hợp với gia đình theo dõi bám sát tâm lý của học sinh, động viên giúp đỡ kịp thời học sinh. Đơn vị này cũng yêu cầu nhà trường có biện pháp nghiêm khắc với học sinh vi phạm để các em không tái phạm, rút kinh nghiệm trong ứng xử với bạn bè và trong cuộc sống.

Liên quan đến vụ việc này, Phòng GD&ĐT quận chỉ đạo Trường THCS Biên Giang tiếp tục hòa giải giữa các gia đình và phối hợp giáo dục học sinh.

Nhà trường tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng ứng xử để các em tránh xa các hành vi tiêu cực; quan tâm kịp thời tới học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh.

Vụ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng tại Hà Nội: Thống nhất tiếp tục hòa giải và có biện pháp nghiêm khắc với học sinh vi phạm - Ảnh 2
Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng - Ảnh: Thanh Niên

Được biết, vào ngày 19/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn nữ đánh hội đồng khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Theo như trong clip, nữ sinh bị nhóm bạn nữ khác bắt quỳ, sau đó nhiều bạn nữ liên tục tát vào mặt, giật tóc và dùng chân đá liên tiếp nữ sinh này. Thậm chí, nạn nhân còn bị bạn giật áo nhằm ý định cởi đồ.

Theo thông tin từ VnExpress, trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông thông tin, nữ sinh bị đánh học lớp 6A3, trường THCS Biên Giang; hai nữ sinh còn lại học lớp 7 và 8 cùng trường.

Ba học sinh và gia đình đã tới trường THCS Biên Giang làm việc, viết tường trình và tham gia hòa giải vào sáng 19/8. Qua xác minh, lãnh đạo Phòng cho biết mâu thuẫn giữa ba nữ sinh xảy ra từ khi các em học tiểu học.

Ban đầu, các gia đình đồng ý hòa giải vì "nữ sinh lớp 6 không biết mình bị mâu thuẫn, đến khi nhà trường mời đến mới nắm được". Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, khi xem được clip con bị đánh, gia đình nạn nhân không đồng ý hòa giải, trình báo sự việc tới Công an phường Biên Giang.

"Hiện, vụ việc đang được công an xác minh, làm rõ" - lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông cho hay.

 

'Rùng mình' cảnh nữ sinh lớp 6 bị nhóm bạn bắt quỳ gối, đánh hội đồng còn quay clip đăng trên mạng: Phòng GD&ĐT Hà Đông lên tiếng

'Rùng mình' cảnh nữ sinh lớp 6 bị nhóm bạn bắt quỳ gối, đánh hội đồng còn quay clip đăng trên mạng: Phòng GD&ĐT Hà Đông lên tiếng

Mạng xã hội Facebook mới đây xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn nữ đánh hội đồng khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

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