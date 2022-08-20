'Rùng mình' cảnh nữ sinh lớp 6 bị nhóm bạn bắt quỳ gối, đánh hội đồng còn quay clip đăng trên mạng: Phòng GD&ĐT Hà Đông lên tiếng

Xã hội 20/08/2022 08:33

Mạng xã hội Facebook mới đây xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn nữ đánh hội đồng khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

Ngày 19/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn nữ đánh hội đồng khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Theo như trong clip, nữ sinh bị nhóm bạn nữ khác bắt quỳ, sau đó nhiều bạn nữ liên tục tát vào mặt, giật tóc và dùng chân đá liên tiếp nữ sinh này. Thậm chí, nạn nhân còn bị bạn giật áo nhằm ý định cởi đồ.

'Rùng mình' cảnh nữ sinh lớp 6 bị nhóm bạn bắt quỳ gối, đánh hội đồng còn quay clip đăng trên mạng: Phòng GD&ĐT Hà Đông lên tiếng - Ảnh 1
Nữ sinh Nữ sinh quỳ, chắp tay van xin nhưng nhóm nữ sinh vẫn đánh đập em dã manẢnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, thời điểm nữ sinh bị đánh hội đồng, rất nhiều học sinh khác, cả nam và nữ đứng xem, quay video mà không có hành động can thiệp. Các video sau đó đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, người chia sẻ cho hay nữ sinh bị đánh đang học lớp 6 của Trường THCS Biên Giang (P.Biên Giang, Q.Hà Đông, Hà Nội).

Liên quan đến sự việc, chiều 19/8, một lãnh đạo UBND P.Biên Giang xác nhận đơn vị này đã nắm được thông tin và chỉ đạo công an phường phối hợp với nhà trường, các tổ dân phố liên quan và phụ huynh cùng 3 học sinh liên quan để làm rõ vụ việc, giải quyết theo quy định.

'Rùng mình' cảnh nữ sinh lớp 6 bị nhóm bạn bắt quỳ gối, đánh hội đồng còn quay clip đăng trên mạng: Phòng GD&ĐT Hà Đông lên tiếng - Ảnh 2
Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng - Ảnh: Thanh Niên

Vị lãnh đạo UBND P.Biên Giang cho biết, sự việc xảy ra vào giờ tan trường trưa ngày 18/8 và ở ngoài khu vực nhà trường. "Chúng tôi đã chỉ đạo xác minh và đang chờ báo cáo” - lãnh đạo UBND P.Biên Giang cho hay.

Theo thông tin từ VnExpress, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông thông tin, nữ sinh bị đánh học lớp 6A3, trường THCS Biên Giang; hai nữ sinh còn lại học lớp 7 và 8 cùng trường.

Ba học sinh và gia đình đã tới trường THCS Biên Giang làm việc, viết tường trình và tham gia hòa giải vào sáng 19/8. Qua xác minh, lãnh đạo Phòng cho biết mâu thuẫn giữa ba nữ sinh xảy ra từ khi các em học tiểu học.

Ban đầu, các gia đình đồng ý hòa giải vì "nữ sinh lớp 6 không biết mình bị mâu thuẫn, đến khi nhà trường mời đến mới nắm được". Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, khi xem được clip con bị đánh, gia đình nạn nhân không đồng ý hòa giải, trình báo sự việc tới Công an phường Biên Giang.

"Hiện, vụ việc đang được công an xác minh, làm rõ" - lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông cho hay.

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