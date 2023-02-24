Kon Tum: Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước nhà dân

Xã hội 24/02/2023 19:19

Bé trai trong tình trạng chưa cắt dây rốn, nặng 3,4 kg bị bỏ rơi trước cửa một nhà dân ở xã Đắk Mar (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum).

Ngày 24/2, theo thông tin từ VTC News, đại diện UBND xã Đắk Mar (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi.

Theo đó, vào khoảng 6h20 cùng ngày, anh Nguyễn Hữu Phúc (thôn 3, xã Đắk Mar) nghe tiếng khóc của trẻ con trước cửa nhà nên chạy ra xem. Lúc này, anh phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong một chiếc áo khoác màu đỏ đặt trước nhà mình nên đã báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, chính quyền xã Đắk Mar đã lập biên bản ghi nhận và đưa bé trai đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà để chăm sóc.

Kon Tum: Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước nhà dân - Ảnh 1
Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi. Ảnh: Thanh Niên

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, ngay khi nhận tin báo, UBND xã Đăk Mar lập biên bản ghi nhận và đưa bé trai đến Trung tâm y tế H.Đăk Hà tiếp tục chăm sóc, theo dõi. Thông tin từ Trung tâm y tế H.Đăk Hà cho biết, bé trai nặng 3,4 kg, sức khỏe bình thường.

UBND xã Đăk Mar đã ra thông báo tìm thân nhân của cháu bé. Trong thời gian 7 ngày ra thông báo, nếu không có người thân đến nhận bé trai, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục chuyển bé đến cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em theo quy định.

 

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Chuyên gia pháp lý nhận định, đây là một vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác.

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