Trong lúc chơi, T. bị con chó Pitpull cắn liên tiếp vào tay và cổ. Nghe tiếng la hét của cháu bé, người thân chạy đến cứu rồi đưa đi bệnh viện.
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Theo thông tin từ báo Tin tức/ TTXVN, ngày 23/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ một con chó Pitbull cắn một bé trai (cháu P.N.T.T, 8 tuổi, ngụ ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) dẫn đến tử vong.
Cụ thể, khoảng 17 giờ 30 phút chiều 22/7, cháu T. sang nhà bà nội ở ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến chơi. Lúc này, bà nội của bé đang nằm ở võng trước nhà, T. một mình đi ra phía sau nhà chơi, nơi đang xích con chó Pitbull nặng khoảng hơn 30kg. Trong lúc chơi, bất ngờ cháu T. bị con chó Pitpull vồ tới cắn liên tiếp vào tay và cổ.
Theo thông tin từ Zingnews, nghe tiếng la hét của cháu bé, người thân chạy đến cứu rồi nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Được biết, con chó Pitbull cắn bé T. là của một hàng xóm. Vài ngày gần đây, gia đình này đi vắng nên bà nội cháu bé mang về chăm sóc giúp.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.