Kinh hoàng: Cháy dữ dội bãi cỏ rộng hàng chục hecta trong khu công nghệ cao Thủ Đức

Xã hội 05/03/2022 09:19

Vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại Khu công nghệ cao ở Thủ Đức vào khoảng 22h ngày 04/3.

Theo VTC news đưa tin, khoảng 22h00 tối 4/3, người dân Thành phố Thủ Đức phát hiện một vụ cháy lớn xảy ra tại Khu công nghệ cao Thủ Đức. Theo đó, một bãi cỏ rộng hàng chục hecta bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Kinh hoàng: Cháy dữ dội bãi cỏ rộng hàng chục hecta trong khu công nghệ cao Thủ Đức - Ảnh 1
Cháy trên bãi cỏ hàng chục hecta - Ảnh: VTC news
Kinh hoàng: Cháy dữ dội bãi cỏ rộng hàng chục hecta trong khu công nghệ cao Thủ Đức - Ảnh 2
Người dân phát hiện đám cháy từ xa - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Do đám cháy xảy ra trên một bãi cỏ rộng, do đó, chỉ trong vòng vài phút, đám cháy đã lan rộng ra hàng trăm mét. Sau khi phát hiện, người dân đã lập tức gọi cứu hỏa và trình báo cơ quan chức năng đến xử lý. Hiện, nguyên nhân đám cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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