Kinh hoàng: 12 người bị sét đánh khi đang trú mưa giữa đồng

Xã hội 17/06/2018 14:30

Khi đang trú mưa ở trong một cái chòi giữa đồng, 12 người bị sét đánh bất tỉnh. Sau đó, một số người đã tỉnh dậy và chạy về cầu cứu người dân.

Ngày 17/6, ông Phan Bá Ngọc (chủ tịch xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh nghiêm trọng khiến 12 người dân bất tỉnh khi đi làm đồng.

Kinh hoàng: 12 người bị sét đánh khi đang trú mưa giữa đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 16/6. 12 người nói trên đang chăn trâu và làm cỏ ngoài đồng thì bất ngờ trời đổ mưa, sấm sét. Vì không kịp chạy về nên họ vào chung một cái chòi giữa cánh đồng trú thì bất ngờ bị sét đánh bất tỉnh.

Khoảng một lúc sau, một số người tỉnh dậy thấy cảnh tượng trên nên hoảng hốt chạy về làng cầu cứu. Rất may là không có người nào tử vong.

Hiện các nạn nhân đang được chăm sóc tại nhà, sức khỏe dần bình phục.

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