Ám ảnh kinh hoàng: 'Sống trong sợ hãi' tại ngôi làng kỳ dị bị sét đánh 20 lần trong một năm

Đời sống 24/10/2017 14:11

Sấm sét luôn là hiện tượng thiên nhiên kinh hoàng con người thường gặp phải trong mùa mưa. Ở nước ta, có một ngôi làng luôn được “thần sét” ưu ái ghé thăm tận 20 lần trong năm khiến người dân luôn sống trong sợ hãi.

“Làng sét đánh”

Đó là tên người dân địa phương hay dùng để nói về ngôi làng Tân Hiệp, xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Ông Võ Văn Ẩn – Trưởng thôn Tân Hiệp cho biết, khoảng tháng 4 âm lịch hàng năm, ở địa phương thường xuất hiện những đợt mưa giông, kéo dài đến hết tháng 9. Ước tính, mỗi năm có khoảng 20 lần sấm sét xuất hiện ở ngôi làng này.

Trong ký ức người dân vẫn chưa thôi ám ảnh trận sét kinh hoàng nhất xảy ra vào ngày 30/4/2014 khiến 1 người chết, 11 người bị thương.

Hôm đó, khoảng 12 giờ 30 phút, bà con trong làng mang lúa ra phơi tại sân Hợp tác xã Tân Hiệp sau đợt thu hoạch. Được một lúc, trời nổi mưa giông, mọi người chạy vội vào nhà kho bên cạnh trú ẩn.

Bất thình lình, một tràng sấm sét kinh hoàng vang lên, đánh vào căn nhà kho này. Người dân trong làng lập tức đến cứu giúp thì phát hiện bà Đoàn Thị Kim Hoa (55 tuổi) bị thương rất nặng và đã tử vong ngay sau đó. Những người khác phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ám ảnh kinh hoàng: 'Sống trong sợ hãi' tại ngôi làng kỳ dị bị sét đánh 20 lần trong một năm - Ảnh 1
Nhà kho Hợp tác xã thôn Tân Hiệp, nơi xảy ra trận sét đánh kinh hoàng vào ngày 30/4/2017

Liên tục từ năm 2015 đến nay, tại thôn Tân Hiệp vẫn thường xuyên xuất hiện sấm sét. Những trận mưa dài, sấm sét dội xuống đến 5 lần. Những trận ngắn hơn, sấm sét xuất hiện từ 1 - 2 lần.

Mỗi lần sét đánh, dân trong làng hoảng hốt ẩn nấp trong nhà, tiếng sấm sét vẫn rền vang liên tục ngoài trời. Sét đánh đã cướp đi sinh mạng nhiều người, giết chết nhiều vật nuôi, phá hỏng toàn bộ đồ đạc, thiết bị điện của các hộ gia đình.

Theo Dân Việt, ông Ấn và người dân địa phương cho biết, đã có nhiều đoàn chuyên gia, nhà khoa học đến khảo sát nhưng vẫn không lý giải được nguyên nhân tại sao sấm sét lại thường xuyên “ghé thăm” vùng đất này.

Người chết hụt dưới “lưỡi búa thần sét”

Người may mắn sống sót trong trận sét đánh kinh hoàng ngày 30/4/2017 tại thôn Tân Hiệp là chị Lê Thị Ngọc Hạnh (40 tuổi). Ba năm trôi qua nhưng chị Hạnh vẫn chưa hết hoảng sợ về tai nạn đã xảy ra.

Thời điểm đó, khi thấy mây mù kéo đến, hai mẹ con chị Hạnh vội vã cào lúa ở sân. Cào xong nhà mình, hai mẹ con cào giúp bà con lối xóm. Khi có vài hạt mưa rơi xuống thì mọi người tháo chạy, đến khu nhà kho cũ trú ẩn thì bị sét đánh trúng.

Ban đầu, tôi cảm nhận như bị điện giật. Dòng điện chạy khắp người từ dưới lên tới ngực, rồi đầu bị choáng, ngã quỵ xuống đất không biết gì nữa... Khi tỉnh dậy, thấy áo quần bị thun lại, còn chiếc điện thoại bị hư hỏng và văng ra xa. Riêng sợi dây chuyền đeo trên cổ cháy nám đen, vết sẹo dài trên cổ đến giờ vẫn còn đây này. Sét đánh còn làm tôi thủng màng nhĩ, phải nằm viện điều trị hơn nửa tháng”, chị Hạnh rùng mình kể lại.

Vết thương bị sét đánh vẫn hành hạ chị Hạnh mỗi khi trái gió trở trời, nhiều đêm phải thức trắng vì quá đau nhức. Nhớ đến tai nạn kinh hoàng, chị lại ám ảnh, không dám ra đồng.

Ám ảnh kinh hoàng: 'Sống trong sợ hãi' tại ngôi làng kỳ dị bị sét đánh 20 lần trong một năm - Ảnh 2
Mỗi khi ra đồng làm việc, người dân thôn Tân Hiệp luôn cảm thấy sợ hãi khả năng bị sét đánh trúng - Ảnh: Internet

Cụ Thưởng (77 tuổi) sống cạnh sân phơi Hợp tác xã Tân Hiệp đã chứng kiến rất nhiều trận sét đánh xảy ra tại ngôi làng này. Cụ luôn nhắc nhở con cháu hết sức cẩn thận, khi thấy mây mù thì không nên ở ngoài đồng và không được mang theo bất kỳ dụng cụ bằng sắt thép trên người.

Cách đây 5 ngày, lại thêm trường hợp một thanh niên 20 tuổi bị sét đánh chết khi đi trên cánh đồng làng.

Không hiểu sao, làng này lại có nhiều người sét đánh như vậy?”, cụ Thưởng thở dài ngao ngán.

Làng Tân Hiệp cách trung tâm thị xã Ninh Hòa khoảng 18 km, cách thành phố Nha Trang 50 km. Nơi đây có 300 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Bao quanh là những ngọn núi lớn nhỏ, thôn Tân Hiệp như một lòng chảo nằm ngay chính giữa.

Ôn Ngô Xuân Đại - Chủ tịch UBND xã Ninh Thượng cho biết, thôn Tân Hiệp là nơi xảy ra sét đánh thường xuyên nhất. Địa phương đã tính đến việc lắp đặt hệ thống chống sấm sét. Tuy nhiên, kinh phí 10 triệu đồng/hộ là quá lớn đối với người dân trong khi kinh phí địa phương eo hẹp, chưa thể thực hiện được.

Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn tích cực tuyên truyền, cảnh báo bà con khi thấy trời chuẩn bị đổ mưa thì dừng việc sản xuất, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

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