Không có tiền đưa vợ tiêu Tết, người đàn ông tự cắt tay rồi bịa chuyện bị cướp 28 triệu đồng

Xã hội 24/01/2020 13:19

Người đàn ông đi làm ăn xa nhưng không có tiền đem về cho vợ ăn Tết nên đã bịa chuyện bị cướp. Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đang lập hồ sơ, xử lý trường hợp báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gây hoang mang dư luận địa phương.

Tối 23/1 (tức 29 Tết), Công an huyện Yên Lập nhận được tin báo của anh Nguyễn Xuân Phú (SN 1984, trú tại Khu Đồng Bành, Hưng Long, Yên Lập) về việc bị cướp tiền.

Anh Phú cho biết, trên đường đi làm từ Hà Nội về nhà, khi đến địa phận thị trấn Yên Lập thì bị một đối tượng chặn đường, dùng gậy đập mạnh vào đầu làm anh Phú ngã ra đường. Sau đó đối tượng tiếp tục dùng dao đâm vào bụng và chém vào cánh tay trái của anh Phú rồi cướp đi số tiền 28 triệu đồng.

Nội dung tố cáo được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội khiến quần chúng nhân dân hoang mang.

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Không có tiền đưa vợ tiêu Tết, người đàn ông tự cắt tay rồi bịa chuyện bị cướp 28 triệu đồng - Ảnh: Saostar

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định thương tích của anh Phú. Đến 22 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã xác định anh Phú tự dàn dựng vụ cướp rồi báo tin giả đến cơ quan chức năng.

Do đi làm xa nhưng không có tiền đem về cho vợ nên anh Phú đã lên kế hoạch dựng hiện trường giả, dùng dao lam tự cắt vào cánh tay trái và cắt ở phần cánh tay áo bên trái để báo bị cướp nhằm che giấu việc không có tiền đem về nhà. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

Trước đó vào tháng 6/2019, tại xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cũng xảy ra vụ người phụ nữ hoang báo mình bị đánh thuốc mê cướp tiền.

Bà Lưu Thị Hạnh (SN 1979, trú tại thôn 15, xã Phúc Sơn) đến công an trình báo việc bị một người phụ nữ lạ mặt dùng thuốc mê làm bất tỉnh và lấy đi số tiền 15 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Sơn đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ đơn trình báo. 

Được biết, trong thời gian đi làm thuê, chồng bà Hạnh gửi tiền về để chi tiêu gia đình. Tuy nhiên, bà Hạnh đã dùng tiền không đúng mục đích nên dựng lên câu chuyện bị cướp để khỏi bị chồng tra hỏi.

Sau khi trình báo công an, cháu bà Hạnh còn đăng tải nội dung câu chuyện lên Facebook cá nhân và nhiều diễn đàn, hội nhóm dẫn đến việc gây hoang mang dư luận địa phương.

Căn cứ kết quả xác minh, Ban Công an xã Phúc Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 750 ngàn đồng đối với bà Hạnh về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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