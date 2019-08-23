Người phụ nữ ở Nghệ An đã bị xử phạt hành chính về hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mới đây, Trưởng công an xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Lưu Thị Hạnh (SN 1979, trú tại thôn 15, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) về hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trước đó vào ngày 20/6, Công an xã Phúc Sơn nhận được tin báo của bà Hạnh với nội dung: sáng cùng ngày, bà Hạnh bị một người phụ nữ lạ mặt dùng thuốc mê làm bất tỉnh và lấy đi số tiền 15 triệu đồng khi đang đi từ Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn về nhà.

Người phụ nữ bị phạt về hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Ảnh minh họa: Internet Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Sơn đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ đơn trình báo. Được biết, trong thời gian đi làm thuê, chồng bà Hạnh gửi tiền về để chi tiêu gia đình. Tuy nhiên, bà Hạnh đã dùng tiền không đúng mục đích nên dựng lên câu chuyện bị cướp để khỏi bị chồng tra hỏi.

Sau khi trình báo công an, cháu bà Hạnh còn đăng tải nội dung câu chuyện lên Facebook cá nhân và nhiều diễn đàn, hội nhóm dẫn đến việc gây hoang mang dư luận địa phương. Căn cứ kết quả xác minh, Ban Công an xã Phúc Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 750 ngàn đồng đối với bà Hạnh về hành vi "Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền". Cũng trong sáng nay, Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) ra quyết định xử phạt hành chính ông Lê Hoàng Việt (44 tuổi, ngụ xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng) về hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo kết quả điều tra, tối 9/8, ông Việt báo tin cho vợ và cơ quan công an là mình bị 3 thanh niên lạ mặt bắt cóc, chiếm đoạt 1 chiếc xe máy hiệu SH mode, 2 tỉ đồng tiền mặt, 1 thẻ ATM trong tài khoản có 2,5 tỉ đồng. Sau đó, ông Việt dùng nhiều sim điện thoại khác giả là kẻ bắt cóc, liên tục nhắn tin gây áp lực cho vợ để tạo lòng tin là bị bắt cóc thật, đồng thời thay đổi chỗ ở qua nhiều tỉnh, thành ở miền Tây. Nhận tin báo, Công an huyện U Minh Thượng vào cuộc điều tra, xác định ông Việt không bị bắt cóc. Do thiếu nợ người thân, bạn bè với số tiền hơn 5 tỉ đồng, không có khả năng chi trả nên ông Việt bày ra vụ bắt cóc rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xai-het-tien-cua-chong-gui-ve-vo-hoang-bao-minh-bi-danh-thuoc-me-cuop-tien-335491.html