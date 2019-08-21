Thiếu nữ lên cầu để lại dép và thư tuyệt mệnh rồi thản nhiên về nhà ngủ ngon lành

Xã hội 21/08/2019 13:03

Sau nhiều lần gây áp lực khiến gia đình buồn phiền, thiếu nữ tiếp tục dùng chiêu cũ, lên cầu để lại thư tuyệt mệnh và đôi dép, giả vờ nhảy cầu tự tử rồi về nhà ngủ ngon lành.

Mới đây, tại khu vực Cầu 1 (xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) xảy ra nghi án cô gái trẻ để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, tối 19/8, người dân phát hiện trên thành Cầu 1 có đôi dép đen và lá thư với nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ, vì con mà bố mẹ phải xấu hổ, vì con mà bố mẹ phải nghe những lời không hay. Con ở giờ phút này đây không thể làm gì hơn được nữa, con bất lực, lỗi là do con. Con xin lỗi cả nhà, con mệt rồi...". Cuối bức thư còn có một vài số điện thoại.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh. Qua tìm hiểu, chủ nhân bức thư tuyệt mệnh trên là một thiếu nữ tên Q. (SN 2000, trú tại huyện Vân Đồn).

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Thiếu nữ để lại thư tuyệt mệnh cùng đôi dép trên thành cầu, ngụy tạo thành vụ nhảy cầu tự tử rồi về nhà ngủ ngon lành - Ảnh: Người Đưa Tin

Theo người nhà, Q. đã nhiều lần gây áp lực cho gia đình bằng cách dọa tự tử khiến cha mẹ em rất khổ sở.

Tối 19/8, do có áp lực về nợ nần, Q. đã lên khu vực Cầu 1 để lại đôi dép đen cùng lá thư tuyệt mệnh, sau đó đi chơi cùng bạn bè rồi hồn nhiên về nhà… ngủ một giấc ngon lành.

Chị L. (người bị Q. ghi số điện thoại trên lá thư tuyệt mệnh) đã phải nghe cả trăm cuộc điện thoại để giải thích với mọi người. 

Cách đây không lâu, tại Tuyên Quang cũng xảy ra vụ việc nữ giáo viên để lại thư tuyệt mệnh cạnh chai thuốc diệt cỏ, dựng hiện trường một vụ tự tử rồi bỏ đi nơi khác.

Khoảng 5 giờ sáng 27/7, một số người dân phát hiện 1 chiếc xe máy, bên cạnh có lọ thuốc trừ sâu và đôi giày cao gót tại cầu Bình Yên (huyện Sơn Dương).

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện lọ thuốc diệt cỏ và lá thư tuyệt mệnh ký tên Vũ Thị Như Q. Được biết, chị Q. quê ở xã Thượng Ấm, hiện đang công tác tại một trường tiểu học. Nữ giáo viên mới ly hôn và có một con nhỏ gửi bố mẹ nuôi. Chị này cũng vướng phải nhiều nợ nần và không có khả năng chi trả. 

Thiếu nữ lên cầu để lại dép và thư tuyệt mệnh rồi thản nhiên về nhà ngủ ngon lành - Ảnh 2
Vụ nữ giáo viên uống thuốc diệt cỏ tự tử là do nạn nhân dựng lên - Ảnh: FB

Trong lá thư tuyệt mệnh, chị Q. cho biết mình tự tử do nợ nần, gửi lời xin lỗi bố mẹ vì chưa báo hiếu, đồng thời nhờ bố mẹ chăm sóc con hộ mình.

Tuy nhiên ít ngày sau, chị Q. đã gọi điện về cho gia đình nói mình vẫn ổn. Khoảng vài năm nữa chị có tiền thì sẽ về nhà. Người nhà nhận được tin đã nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng dừng cuộc tìm kiếm.

 

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Từ khóa:   thư tuyệt mệnh

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