Bịa chuyện bị cướp 40 triệu đồng để gia đình cho tiền mua xe Exciter

Xã hội 09/12/2019 20:46

Nam thanh niên 31 tuổi báo thông tin giả đến cơ quan công an rằng mình bị cướp tài sản để gia đình cho tiền mua xe máy.

Ngày 9/12, Công an TP. Tuy Hòa (Phú Yên) ra quyết định xử phạt 750.000 đồng đối với Lê Anh D. (SN 1988, trú thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan có thẩm quyền.

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Lê Anh D. bị phạt hành chính vì hành vi báo thông tin giả - Ảnh: CAND

Trước đó, D. tới Công an TP. Tuy Hòa trình báo trong lúc đang điều khiển xe máy trên đường Hùng Vương (địa phận thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hòa) thì bị người đàn ông lạ mặt đi xe Wave màu đỏ chở theo một phụ nữ đi áp sát phía sau. 

Người phụ nữ vỗ vào vai của D. để hỏi đường đi về thị xã Sông Cầu khiến cho D. mê mệt, bủn rủn tay chân, phải tấp xe lề đường.

Hai người này kéo D. khỏi xe, giằng xé túi quần và cướp đi điện thoại cùng ví da chứa hơn 40 triệu đồng. Đây là số tiền D. vừa rút từ ngân hàng BIDV TP. Tuy Hòa.

Vào cuộc điều tra, Công an TP. Tuy Hòa đưa D. đến  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để kiểm tra sức khỏe nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường nào.

Ngoài ra, kết quả xác minh cho thấy D. chưa từng mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng BIDV TP. Tuy Hòa.

Khi thực nghiệm điều tra tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện nhiều mâu thuẫn so với tường trình của D. nên tiến hành đấu tranh.

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D. tự xé túi quần để dàn dựng vụ cướp - Ảnh: CAND

Cuối cùng D. khai nhận, do lỡ nói dối gia đình rằng sau thời gian nỗ lực làm thuê và tiết kiệm tiền, D. có 40 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng.

Chiều 27/11, D. nói dối rằng ra ngân hàng rút tiền rồi xin thêm tiền của gia đình để mua xe máy nhãn hiệu Exciter.  

Khi đến địa phận đường Hùng Vương, D. lấy điện thoại và ví da cất giấu bên trong môt bụi cây cạnh Chi cục Hải quan tỉnh Phú Yên, sau đó tự xé túi quần rồi dàn cảnh cướp giật. Tiếp đó, D. báo công an để cha mẹ tin mình thật sự bị cướp tài sản và cho số tiền khác mua xe máy.

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