Không chấp hành quy định, người phụ nữ còn cắn, đánh công an tại chốt kiểm dịch ở Thủ Đức

Xã hội 16/08/2021 11:01

Được tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ và khai báo y tế, người phụ nữ không chấp hành mà tăng ga định vượt chốt. Một chiến sĩ công an ngăn lại đã bị bà cắn tay và đánh vào mặt.

Theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 15/8, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ bà Phạm Thị Thùy D. (43 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Được biết, vào khoảng 9h cùng ngày, bà D. đi xe máy từ nhà ở đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức để đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh làm xét nghiệm COVID-19. 

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Một chốt kiểm soát dịch trên địa bàn TP. Thủ Đức - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, khi đến chốt kiểm soát dịch trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây (đoạn gần giao lộ đường Nguyễn Duy Trinh - Nguyễn Thị Định), tổ công tác yêu cầu bà S. khai báo y tế và xuất trình giấy tờ theo quy định nhưng bà không hợp tác. Chưa dừng lại, bà D. còn có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ và "liều lĩnh" nhấn ga định vượt qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch nhưng cán bộ tại chốt đã ngăn và giữ xe của bà lại.

Lúc này, bà D. đã cắn vào tay chiến sĩ công an đang giữ xe, đồng thời, kéo rơi kính chống giọt bắn và đánh vào mặt chiến sĩ. Lực lượng chức năng tại chốt đã cưỡng chế bà D. đưa về trụ sở làm việc.

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