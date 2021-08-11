Nhóm 3 người đàn ông và 1 phụ nữ ra đường không có lý do chính đáng, lại có dấu hiệu say xỉn, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 21h30 ngày 9/8, tổ công tác làm nhiệm vụ phòng chống dịch của phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu) phát hiện một xe hơi biển số TP. HCM đi trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ.

Trên xe có bốn người (3 nam, 1 nữ), đều không xuất trình được giấy tờ để chứng minh ra đường có lý do chính đáng, đồng thời lại có dấu hiệu say xỉn. Khi được yêu cầu xuống xe, người phụ nữ đã lớn tiếng chửi tục nhắm thẳng vào người làm nhiệm vụ. Sau khi ra khỏi xe, một người của lực lượng nói "yêu cầu", thì người phụ nữ này tiếp tục văng tục.

Không chỉ vậy, khi lực lượng chức năng bố trí 1 bàn riêng cho bốn người ghi biên bản, một người trong nhóm đã tháo khẩu trang và châm thuốc hút, chân gác lên ghế, một người lên giọng rằng: "Cao lắm nhiêu đây 50 triệu, làm đ. gì nhiêu đâu mà". Người này còn vừa cười vừa nói: "Đừng gửi giấy về nhà là được, hãi lắm, kinh lắm!".

Một người trong nhóm đã tháo khẩu trang và châm thuốc hút, chân gác lên ghế khi ngooig ghi biên bản. Ảnh chụp màn hình

Theo báo Người Lao động, sau đó, lực lượng CSGT đã kiểm tra tài xế. Tại thời điểm đó, tài xế cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy chứng nhận xe. Đồng thời, cũng có dấu hiệu sử dụng rượu bia, đo nồng độ cồn lên tới 0,737mg/l khí thở. Lực lượng CSGT đã tạm giữ xe để xử lý theo quy định.

Theo UBND phường Thắng Tam, do cả 4 người này đều không mang theo giấy tờ tùy thân nên lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính và sẽ xử lý theo quy định.

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