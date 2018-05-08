Khoe vòng 3 lộ liễu trong bộ váy cắt xẻ táo bạo, thiếu nữ 18 tuổi nhận về 'mưa gạch đá'

Xã hội 08/05/2018 14:54

Cô gái bất ngờ nổi 'rần rần' trên mạng xã hội vì mặc bộ váy vô cùng sexy đi coi nhạc. Người khen quyến rũ, kẻ lại chỉ trích thiếu nữ hở hang, phản cảm.

Mới đây, tại Khu Đô thị Sala, Quận 2 (TP.HCM) diễn ra lễ hội âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới và Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ. 

Hàng chục ngàn thanh niên nam nữ đã tập trung về đây để thưởng thức buổi biểu diễn âm nhạc hoành tráng. Vì đây là sự kiện dành cho giới trẻ, tổ chức ngoài trời nên các bạn trẻ khi đến đây ăn mặc rất thoải mái, mát mẻ. Trang phục dễ bắt gặp nhất chính là quần short ngắn, áo thun, áo hai dây vô cùng gợi cảm.

Sau đêm nhạc, một cô gái bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội vì bộ đồ sexy đốt mắt người nhìn. Hàng ngàn bình luận trái chiều được đưa ra, người khen quyến rũ, kẻ lại chê quá hở hang, phản cảm. Danh tính cô gái cũng được cộng đồng mạng truy tìm rất tích cực.

Khoe vòng 3 lộ liễu trong bộ váy cắt xẻ táo bạo, thiếu nữ 18 tuổi nhận về 'mưa gạch đá' - Ảnh 1
Cận cảnh chiếc đầm gây tranh cãi của cô gái trẻ - Ảnh: Facebook
Khoe vòng 3 lộ liễu trong bộ váy cắt xẻ táo bạo, thiếu nữ 18 tuổi nhận về 'mưa gạch đá' - Ảnh 2
Chiếc đầm được cắt xẻ táo bạo khiến người xem 'hồi hộp' - Ảnh: Facebook

Được biết, cô gái trẻ tên D.A.T. (18 tuổi), hiện đang đi học và bán hàng online. T. cho biết hôm đó là lễ hội âm nhạc nên ăn mặc thoáng mát hơn bình thường, cô cũng không biết mình bị chụp trộm. Khi bức ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, T. nhận được vô số bình luận khiếm nhã, tiêu cực. Thậm chí không ít người vào trang cá nhân của cô để soi mói, chửi bới. 

"Không hiểu bạn trẻ này nghĩ gì mà ăn mặc như vậy, trông phản cảm vô cùng. Đồng ý là khi đi xem ca nhạc thì sẽ ăn mặc thoáng mát hơn bình thường, nhưng hở hang thế này thật khó chấp nhận", Hào Nam bình luận.

"Ở các lễ hội âm nhạc trên thế giới mặc sexy thế này là rất bình thường. Miễn sao bạn ấy không mặc phản cảm vào trường học, nơi tôn nghiêm là được, mọi người không nên soi mói và chỉ trích thái quá", Khánh Linh bày tỏ.

Khoe vòng 3 lộ liễu trong bộ váy cắt xẻ táo bạo, thiếu nữ 18 tuổi nhận về 'mưa gạch đá' - Ảnh 3

Một số hình ảnh khác trên trang cá nhân của D.A.T. - Ảnh: Facebook

Khoe vòng 3 lộ liễu trong bộ váy cắt xẻ táo bạo, thiếu nữ 18 tuổi nhận về 'mưa gạch đá' - Ảnh 4
D.A.T. sở hữu thân hình chuẩn với vòng eo nhỏ - Ảnh: Facebook
Khoe vòng 3 lộ liễu trong bộ váy cắt xẻ táo bạo, thiếu nữ 18 tuổi nhận về 'mưa gạch đá' - Ảnh 5
Cô gái 18 tuổi không ngại chụp ảnh gợi cảm - Ảnh: Facebook
Khoe vòng 3 lộ liễu trong bộ váy cắt xẻ táo bạo, thiếu nữ 18 tuổi nhận về 'mưa gạch đá' - Ảnh 6
Trang phục thường ngày của cô nàng cũng khá sexy - Ảnh: Facebook
Lồ lộ vòng 3 sau lớp quần tất khi đi lễ chùa Hương, người phụ nữ nhận về mưa 'gạch đá'

Lồ lộ vòng 3 sau lớp quần tất khi đi lễ chùa Hương, người phụ nữ nhận về mưa 'gạch đá'

Người nói chiếc quần tất quá phản cảm, nhìn mặc cũng như không. Kẻ lại cho rằng đám đông đang quá soi mói vì đó là quần tất 3D, không hề lộ "hàng" hay có gì quá đáng.

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