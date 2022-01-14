Chỉ vì con gái học bài không tập trung, Công đã dùng đũa, chổi nhiều lần đánh bé A. khiến cháu tử vong.
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Theo Zingnews đưa tin, ngày 13/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã có kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội Cố ý gây thương tích, theo Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 7-14 năm tù.
Theo kết luận điều tra, khoảng 11h ngày 16/9/2021, ông Công dạy học cho con gái là bé L.H.A. (sinh năm 2015) tại nhà ở số 14, ngõ 323 Xuân Đỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình học, con gái hay mất tập trung, chậm tiếp thu nên người bố nóng giận, lấy đũa gỗ dài khoảng 25 cm vụt hơn 10 lần vào mu bàn tay trái, cánh tay trái và chân trái của A. Sau đó, bị can còn nhờ lấy chổi để dạy dỗ con. Tuy nhiên, mẹ của A. không tìm thấy chổi nên đưa một que tre dài 50 cm cho chồng. Người đàn ông 43 tuổi này tiếp tục vụt vào mông, lưng con gái.
Trong thời điểm này, vợ Công đang nấu ăn và cũng kể với chồng về việc con gái gần đây thường xuyên mất tập trung khi học, mải xem tivi. Điều này càng khiến ông Công thêm tức giận và lấy cán chổi quật hàng chục phát vào mông bé gái 6 tuổi. Đến 12h cùng ngày, bé gái mới được tạm tha để ăn trưa. Sau đó, H.A. đi ngủ. Khoảng 15h30, A. tỉnh dậy, được bố mẹ cho uống sữa và ăn cháo. Sau khi ăn xong, A. xuất hiện tình trạng đau bụng, nhưng không đi vệ sinh được.
Sau đó, bé gái được mẹ cho đi tắm và bắt đầu bị nóng người, sốt. Vợ chồng ông Công cho bé gái uống hạ sốt và nằm nghỉ tại phòng nhưng sau đó không lâu, bé A. nôn. Thấy con không ổn nên bị can cùng vợ đưa con gái đến Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng bé tử vong ngoại viện lúc 17h50 cùng ngày.
Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện thi thể bé gái có nhiều vết bầm tím nên trình báo công an sở tại. Làm việc với cảnh sát, ông Công thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trước đó, ngày 28/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khởi tố bị can đối với ông Lê Thành Công về tội Cố ý gây thương tích. Hai ngày sau, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. Hà Nội kết luận nguyên nhân bé H.A. tử vong là: "Ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương". Ngoài ra, những thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên.
Trong hồ sơ, bị can đã có một tiền án về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, bị TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 15 năm tù.