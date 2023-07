Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện thi thể bé gái có nhiều vết bầm tím nên trình báo công an sở tại. Làm việc với cảnh sát, ông Công thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trước đó, ngày 28/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khởi tố bị can đối với ông Lê Thành Công về tội Cố ý gây thương tích. Hai ngày sau, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. Hà Nội kết luận nguyên nhân bé H.A. tử vong là: "Ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương". Ngoài ra, những thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên.

Trong hồ sơ, bị can đã có một tiền án về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, bị TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 15 năm tù.