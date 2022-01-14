Kết luận gây 'sốc' vụ bố đánh con gái 6 tuổi tử vong khi dạy học: Vụt con bằng đũa dài, que tre dài 50cm

Xã hội 14/01/2022 08:29

Chỉ vì con gái học bài không tập trung, Công đã dùng đũa, chổi nhiều lần đánh bé A. khiến cháu tử vong.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 13/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã có kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội Cố ý gây thương tích, theo Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 7-14 năm tù.

Theo kết luận điều tra, khoảng 11h ngày 16/9/2021, ông Công dạy học cho con gái là bé L.H.A. (sinh năm 2015) tại nhà ở số 14, ngõ 323 Xuân Đỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình học, con gái hay mất tập trung, chậm tiếp thu nên người bố nóng giận, lấy đũa gỗ dài khoảng 25 cm vụt hơn 10 lần vào mu bàn tay trái, cánh tay trái và chân trái của A. Sau đó, bị can còn nhờ lấy chổi để dạy dỗ con. Tuy nhiên, mẹ của A. không tìm thấy chổi nên đưa một que tre dài 50 cm cho chồng. Người đàn ông 43 tuổi này tiếp tục vụt vào mông, lưng con gái.

Kết luận gây 'sốc' vụ bố đánh con gái 6 tuổi tử vong khi dạy học: Vụt con bằng đũa dài, que tre dài 50cm - Ảnh 1
Cơ thể bé H.A. có nhiều thương tích - Ảnh: Zingnews

Trong thời điểm này, vợ Công đang nấu ăn và cũng kể với chồng về việc con gái gần đây thường xuyên mất tập trung khi học, mải xem tivi. Điều này càng khiến ông Công thêm tức giận và lấy cán chổi quật hàng chục phát vào mông bé gái 6 tuổi. Đến 12h cùng ngày, bé gái mới được tạm tha để ăn trưa. Sau đó, H.A. đi ngủ. Khoảng 15h30, A. tỉnh dậy, được bố mẹ cho uống sữa và ăn cháo. Sau khi ăn xong, A. xuất hiện tình trạng đau bụng, nhưng không đi vệ sinh được.

Sau đó, bé gái được mẹ cho đi tắm và bắt đầu bị nóng người, sốt. Vợ chồng ông Công cho bé gái uống hạ sốt và nằm nghỉ tại phòng nhưng sau đó không lâu, bé A. nôn. Thấy con không ổn nên bị can cùng vợ đưa con gái đến Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng bé tử vong ngoại viện lúc 17h50 cùng ngày.

Kết luận gây 'sốc' vụ bố đánh con gái 6 tuổi tử vong khi dạy học: Vụt con bằng đũa dài, que tre dài 50cm - Ảnh 2
Căn nhà xảy ra vụ án - Ảnh: Zingnews

 

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện thi thể bé gái có nhiều vết bầm tím nên trình báo công an sở tại. Làm việc với cảnh sát, ông Công thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trước đó, ngày 28/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khởi tố bị can đối với ông Lê Thành Công về tội Cố ý gây thương tích. Hai ngày sau, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. Hà Nội kết luận nguyên nhân bé H.A. tử vong là: "Ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương". Ngoài ra, những thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên.

Trong hồ sơ, bị can đã có một tiền án về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, bị TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 15 năm tù.

Vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội bị bố đẻ sử dụng vũ lực: Kết luận nguyên nhân tử vong

Vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội bị bố đẻ sử dụng vũ lực: Kết luận nguyên nhân tử vong

Kết luận giám định nguyên nhân chết của cháu bé được xác định là ngạt do trào ngược thức ăn, hậu quả của sốc chấn thương. Do đó, thương tích trên cơ thể do tác động vật tày gây ra.

Xem thêm
Từ khóa:   bé 6 tuổi bị bố đánh vì không tập trung học bố đánh con gái đến chết vì lơ là học hành bé gái 6 tuổi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 11 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 41 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số