Theo Zingnews đưa tin, ngày 13/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã có kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội Cố ý gây thương tích, theo Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 7-14 năm tù.

Theo kết luận điều tra, khoảng 11h ngày 16/9/2021, ông Công dạy học cho con gái là bé L.H.A. (sinh năm 2015) tại nhà ở số 14, ngõ 323 Xuân Đỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình học, con gái hay mất tập trung, chậm tiếp thu nên người bố nóng giận, lấy đũa gỗ dài khoảng 25 cm vụt hơn 10 lần vào mu bàn tay trái, cánh tay trái và chân trái của A. Sau đó, bị can còn nhờ lấy chổi để dạy dỗ con. Tuy nhiên, mẹ của A. không tìm thấy chổi nên đưa một que tre dài 50 cm cho chồng. Người đàn ông 43 tuổi này tiếp tục vụt vào mông, lưng con gái.