Joker nhí sầu đời nhất hệ mặt trời: Nhà bao việc mà vẫn phải hóa trang mua vui cho người khác

Xã hội 24/10/2019 16:42

Vẻ mặt sầu đời của em bé khi hóa trang thành Joker khiến cư dân mạng không thể nhịn cười. Hình ảnh hài hước này đang được nhiều Fanpage, hội nhóm chia sẻ rần rần.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh em bé hóa trang thành Joker thu hút sự chú ý của nhiều người. Hình ảnh hài hước được dân mạng thả tim và bình luận rôm rả. 

Điều khiến mọi người chú ý nhất chính là vẻ mặt hờn dỗi, sầu đời như ông cụ non của em bé. "Đã bảo nhà còn bao việc rồi mà còn bắt người ta đi hóa trang thành Joker", dòng trạng thái đi kèm bức ảnh khiến người xem cười ngất.

Joker nhí sầu đời nhất hệ mặt trời: Nhà bao việc mà vẫn phải hóa trang mua vui cho người khác - Ảnh 1
Nhìn khuôn mặt vừa tội nghiệp, vừa hài hước của bé chẳng ai có thể nhịn được cười - Ảnh: FB

Hình ảnh này ban đầu được đăng lên một fanpage của Hàn Quốc và nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ kim chi. Sau đó bức ảnh được nhiều hội nhóm, fanpage của Việt Nam chia sẻ lại. 

Ai nấy cũng đều chú ý đến vẻ mặt như sắp khóc của bé. Có vẻ như trái với sự hào hứng của cha mẹ thì em có chút "phiền muộn" vì không hiểu mình đang hóa trang thành nhân vật nào. 

Joker nhí sầu đời nhất hệ mặt trời: Nhà bao việc mà vẫn phải hóa trang mua vui cho người khác - Ảnh 2
Vẻ mặt sầu đời của Joker nhí thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: FB

"Đây là đâu, tui là ai"; "Joker này bụ bẫm quá đi mất"; "Khi bạn muốn ở nhà nhưng bố mẹ cứ bắt phải đi Halloween"; "Trông buồn cười quá đi mất"; "Mặt Joker tròn quay luôn haha"; "Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng"; "Khi bạn chẳng thể chịu nổi sự lầy lội của bố mẹ"; "Đúng là đừng cho bố mẹ xem những gì đang hot ngoài rạp"; "Sau cơn sốt Vô Diện thì Joker lên ngôi"; "Màn hóa trang siêu đỉnh"..., dân mạng bình luận về hình ảnh gây bão mạng.

Góc hài hước: Bị con nhỏ cản trở chuyện 'yêu', vợ chồng trẻ nghĩ ra cách siêu bá đạo

Góc hài hước: Bị con nhỏ cản trở chuyện 'yêu', vợ chồng trẻ nghĩ ra cách siêu bá đạo

Câu chuyện hài hước xoay quanh vấn đề chăn gối của vợ chồng trẻ khi ngủ cùng con nhỏ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   góc hài hước hình ảnh gây bão mạng hình ảnh gây xôn xao

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản