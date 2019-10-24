Joker nhí sầu đời nhất hệ mặt trời: Nhà bao việc mà vẫn phải hóa trang mua vui cho người khác

Vẻ mặt sầu đời của em bé khi hóa trang thành Joker khiến cư dân mạng không thể nhịn cười. Hình ảnh hài hước này đang được nhiều Fanpage, hội nhóm chia sẻ rần rần.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh em bé hóa trang thành Joker thu hút sự chú ý của nhiều người. Hình ảnh hài hước được dân mạng thả tim và bình luận rôm rả.

Điều khiến mọi người chú ý nhất chính là vẻ mặt hờn dỗi, sầu đời như ông cụ non của em bé. "Đã bảo nhà còn bao việc rồi mà còn bắt người ta đi hóa trang thành Joker", dòng trạng thái đi kèm bức ảnh khiến người xem cười ngất.

Nhìn khuôn mặt vừa tội nghiệp, vừa hài hước của bé chẳng ai có thể nhịn được cười - Ảnh: FB

Hình ảnh này ban đầu được đăng lên một fanpage của Hàn Quốc và nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ kim chi. Sau đó bức ảnh được nhiều hội nhóm, fanpage của Việt Nam chia sẻ lại.

Ai nấy cũng đều chú ý đến vẻ mặt như sắp khóc của bé. Có vẻ như trái với sự hào hứng của cha mẹ thì em có chút "phiền muộn" vì không hiểu mình đang hóa trang thành nhân vật nào.

Vẻ mặt sầu đời của Joker nhí thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: FB

"Đây là đâu, tui là ai"; "Joker này bụ bẫm quá đi mất"; "Khi bạn muốn ở nhà nhưng bố mẹ cứ bắt phải đi Halloween"; "Trông buồn cười quá đi mất"; "Mặt Joker tròn quay luôn haha"; "Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng"; "Khi bạn chẳng thể chịu nổi sự lầy lội của bố mẹ"; "Đúng là đừng cho bố mẹ xem những gì đang hot ngoài rạp"; "Sau cơn sốt Vô Diện thì Joker lên ngôi"; "Màn hóa trang siêu đỉnh"..., dân mạng bình luận về hình ảnh gây bão mạng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/joker-nhi-sau-doi-nhat-he-mat-troi-nha-bao-viec-ma-van-phai-hoa-trang-mua-vui-cho-nguoi-khac-342111.html