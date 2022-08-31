Hoang mang trước Tú Bà điều hành đường dây mua bán dâm 200 USD/ lượt chỉ mới 24 tuổi

Xã hội 31/08/2022 10:48

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây môi giới mại dâm giá nghìn USD hoạt động trên mạng xã hội do một “tú bà” 24 tuổi cầm đầu.

Theo Báo Tiền Phong, ngày 17/8, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn khu đô thị Trung Hòa (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), phát hiện 2 đôi nam nữ có hành vi mua, bán dâm.

Hoang mang trước Tú Bà điều hành đường dây mua bán dâm 200 USD/ lượt chỉ mới 24 tuổi - Ảnh 1
Đôi nam nữ bị bắt khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ảnh:Báo Thanh Niên

 

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng mua, bán dâm và tài liệu thu giữ được, cơ quan điều tra đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1998, thường trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Cơ quan điều tra xác định Giang là đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mại dâm này.

Trước đó theo Báo Thanh Niên đưa tin, nghi phạm Nguyễn Thị Hương Giang điều hành đường dây môi giới mại dâm trong một thời gian dài tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với cách thức hoạt động tinh vi. Đường dây của Giang lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội khó kiểm soát như: Facebook, Zalo, Telegram...

Hoang mang trước Tú Bà điều hành đường dây mua bán dâm 200 USD/ lượt chỉ mới 24 tuổi - Ảnh 2
Tú Bà Nguyễn Thị Hương Giang và 2 nhân viên tại cơ quan chức năng. Ảnh:Báo Tiền Phong

 

Từ đầu năm 2021 đến nay, để mời chào, Giang thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo cá nhân lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm và người mua dâm ở nhiều tỉnh, thành phố. Giá mua bán dâm từ 10 - 15 triệu đồng/lượt hoặc từ 1.000 - 2.000 USD. Khách mua dâm sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Hương Giang. Số tiền bán dâm có được, Giang hưởng 70% còn gái bán dâm hưởng 30%.

Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, ngăn chặn hành vi mua bán dâm và mở rộng phạm vi trên nhiều tỉnh thành. 

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