Hoàn cảnh đáng thương của bé gái tử vong sau khi ăn bưởi từ bàn thờ nhà hàng xóm

Xã hội 28/02/2019 16:38

Sau khi ăn trái bưởi lấy từ bàn thờ nhà hàng xóm, các bé về nhà và đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau đầu, nôn, chóng mặt và tiêu chảy.

Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị vẫn đang tích cực điều tra làm rõ cái chết của một bé gái sau khi ăn trái cây cúng trên bàn thờ ở nhà hàng xóm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 23/2, hai con gái của anh Điểu Lâm (trú xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) là Thị Chích (12 tuổi) và Thị Bích (4 tuổi) cùng bé Thị Bôi (14 tuổi, sống gần nhà) đến nhà ông Cấn (cùng trú xã Bom Bo) để chơi. Nhà ông Cấn chỉ cách nhà anh Lâm khoảng 200 mét.

Thấy các cháu đến chơi, ông Cấn lấy bưởi đang cúng trên bàn thờ xuống cắt cho các bé ăn. Sau khi ăn xong, các bé về nhà và đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau đầu, nôn, chóng mặt và tiêu chảy.

Gia đình đã nhanh chóng đưa các cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bé Thị Bích còn quá nhỏ, sức khỏe yếu nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Bé Thị Chích và Thị Bôi sức đề kháng tốt hơn, được cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng.

Hoàn cảnh đáng thương của bé gái tử vong sau khi ăn bưởi từ bàn thờ nhà hàng xóm - Ảnh 1
Bé Thị Chích (12 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy kịch. Còn em gái 4 tuổi của cô bé đã qua đời trên đường đi cấp cứu - Ảnh: CAND

Nhận tin báo từ người dân, Công an huyện Bù Đăng phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo lời khai, ông Cấn mua bưởi ở chợ về cúng, khi cho các cháu ăn thì bất ngờ xảy ra tình trạng trên. 

Chính quyền địa phương cho biết gia đình anh Điểu Lâm có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, không có đất để chăn nuôi sản xuất. Hai vợ chồng sinh được 8 người con, cả nhà 10 người sống tạm bợ trong căn chòi tranh rách nát dựng trên vườn điều được người hàng xóm thương tình cho mượn.

Sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, chính quyền địa phương đã kịp thời tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

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