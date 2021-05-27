Hỏa tốc: Tạm dừng nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 27/5/2021

Sân bay Tân Sơn Nhất đã chính thức dừng mọi hoạt động nhập cảnh từ ngày 27/5 đến hết ngày 4/6/2021 để phòng chống dịch COVID-19.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ GTVT, trên cơ sở đề nghị của UBND TP.HCM, chiều 27/5, Cục Hàng không Việt Nam có công văn hỏa tốc thông báo:

Tạm dừng nhập cảnh hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đối tượng áp dụng là toàn bộ hành khách.

Thời gian áp dụng từ ngày 27/5/2021 đến hết ngày 4/6/2021 (theo giờ Việt Nam).

Ảnh minh họa: Internet

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến khẩn giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với lãnh đạo TP.HCM ngay sau khi phát hiện chùm ca nhiễm virus SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Theo đó, để hỗ trợ công tác chống dịch tại TP.HCM, lãnh đạo Bộ GTVT cho hay trước mắt trong một tuần sẽ điều phối những chuyến bay đưa người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước không hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, sau dịp lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đi máy bay trên toàn mạng bay nội địa sụt giảm sâu, thậm chí một số sân bay bị đứt chuyến. Riêng sinh sân bay Tân Sơn Nhất bình quân mỗi ngày có khoảng 500 chuyến bay trong những ngày gần đây chỉ còn duy trì 200 lượt chuyến mỗi ngày.

Lo lắng 'ổ dịch' Covid-19 hội thánh Phục Hưng sẽ tái diễn 'quá khứ đen tối' của Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc? Tính đến thời điểm hiện tại đã có 27 ca nghi nhiễm Covid-19 có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM. Nhiều người lo ngại sẽ lặp lại tình trạng của giáo phái "Tân Thiên Địa" ở Hàn Quốc vào năm ngoái.

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