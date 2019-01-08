Hiệu trưởng bị tố bóp cổ, dúi đầu học sinh vào tường

Xã hội 08/01/2019 11:53

Mới đây, phụ huynh của một học sinh trường THCS Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã gửi đơn tố cáo hiệu trưởng bóp cổ con mình vào ngày 6/1 vừa qua.

Trao đổi với báo chí, bà V.T.T (sinh năm 1976, trú tại khu phố Công Minh, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn) cho biết vào sáng chủ nhật (6/1), con mình là T.N.Đ (sinh năm 2004, học sinh lớp 8D trường THCS Quảng Cư) đến trường học bù. Trong buổi học này Đ. bị thầy hiệu trưởng P.X.H bóp cổ, gây xước da.

Hiệu trưởng bị tố bóp cổ, dúi đầu học sinh vào tường - Ảnh 1
Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Cụ thể, theo lời kể của em Đ. trong bản tường trình, vào buổi học hôm đó, vì không thấy cô giáo lên lớp nên các bạn đã ngồi tập hát bài hát cổ vũ bóng đá. Lúc này, thầy hiệu trưởng đi đến lớp trông thấy liền kêu em lên phòng thầy, sau đó dùng tay bóp cổ, dúi đầu Đ. vào tường dù em đã giải thích là mình không hát. 

Hiệu trưởng bị tố bóp cổ, dúi đầu học sinh vào tường - Ảnh 2
Vết xước trên cổ của em Đ. - Ảnh: Internet

Sau khi về nhà, phát hiện trên cổ Đ. có vết xước, tinh thần hoảng loạn nên gia đình đã gặng hỏi và viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng. Được biết, mặc dù đã hai ngày trôi qua nhưng tinh thần của em vẫn chưa ổn định, phần cổ còn bị đau nên gia đình cho ở nhà để theo dõi.

Liên quan đến sự việc trên, trong cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Sầm Sơn cho biết chiều qua (7/1), cơ quan này đã nhận được thông tin và cử đại diện đến trường để xác minh và làm rõ sự việc. Bên cạnh đó, nhà trường và một số lãnh đạo Phòng GD&ĐT cũng đã đến thăm hỏi và động viên học sinh, phụ huynh.

Hiệu trưởng bị tố bóp cổ, dúi đầu học sinh vào tường - Ảnh 3
Thầy H. phủ nhận việc bóp cổ học sinh và cho rằng em bị một số cán bộ, giáo viên xúi giục khiến sự việc trở nên phức tạp - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, thầy hiệu trưởng P.X.H phủ nhận việc bóp cổ học sinh và cho rằng có một số cán bộ, giáo viên của trường xúi giục, cố tình khiến sự việc trở nên phức tạp.

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