Học sinh lớp 1 nghi bị chấn động não vì cô giáo tát: Gia cảnh khó khăn không có tiền nhập viện

Xã hội 07/01/2019 16:41

Sau khi bị cô giáo tát 2 cái vì chép bài sai, em Hải bị chảy máu tai, tinh thần hoảng loạn phải đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy em bị chấn động sọ não, cần nhập viện dài ngày để theo dõi.

Theo đó, vào ngày 28/12/2018, vì chép nhầm khi làm bài kiểm tra, em Trương Ngọc Hải bị cô Lê Thị H. giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1 trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xách tai, tát 2 cái vào mặt.

Trên VOV, anh Trương Ngọc Đoàn (ba bé Hải) cho biết, tối đó sau khi về nhà, vợ chồng anh phát hiện con bị chảy máu tai. Tuy nhiên mọi người chỉ nghĩ rằng bé đùa giỡn với bạn nên bị thương.

Học sinh lớp 1 nghi bị chấn động não vì cô giáo tát: Gia cảnh khó khăn không có tiền nhập viện - Ảnh 1
Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có tiền cho bé Hải nhập viện chữa trị - Ảnh: Internet

Sáng hôm sau, nghe con nói chóng mặt nên vợ chồng anh mới kiểm tra thì thấy tai bé bị chảy máu. Lúc này, gia đình mới biết con bị cô giáo tát.

Đưa con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, kết quả thăm khám cho biết Hải bị chảy máu tai trong, tinh thần hoảng loạn. Sau đó, gia đình tiếp tục đưa con vào Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế khám, chụp X quang và làm các xét nghiệm. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bé bị chấn động não phải nhập viện điều trị dài ngày.

Học sinh lớp 1 nghi bị chấn động não vì cô giáo tát: Gia cảnh khó khăn không có tiền nhập viện - Ảnh 2
Bé Hải được chẩn đoán chấn động não sau khi bị cô giáo xách tai, tát 2 cái vào mặt - Ảnh: VOV

Tuy nhiên, với thu nhập ít ỏi từ công việc phụ hồ của anh Đoàn và thu lượm ve chai của vợ, gia đình đành đưa bé về nhà. Được biết, hiện tại Hải đã quay lại trường học nhưng vẫn thường xuyên thấy mệt mỏi, đau đầu và phải ăn cháo thay cơm.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy cho biết nhà trường đã họp và thi hành kỷ luật cô giáo H. bằng hình thức phê bình trong Chi bộ và trước Hội đồng sư phạm. Trong cuộc họp, cô H. cũng hứa sẽ không tái phạm, nếu không sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật từ nhà trường.

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Đến thời điểm hiện tại, theo chị B.L (mẹ bé K.) cho biết tình hình sức khỏe của con trai đã hoàn toàn ổn định. Bé K. chỉ bị chấn thương phần mềm sau khi bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm tím khắp người trong lúc kèm bé học tại trường.

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