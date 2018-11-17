Biết bố học sinh là thợ xây, mẹ bán hoa quả ngoài chợ, giáo viên xúc phạm: 'Bố nào con đấy, rau nào sâu nấy'

Nghe học sinh nói bố làm thợ xây còn mẹ bán hoa quả ngoài chợ, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân đã lên tiếng xúc phạm.

Nhiều giờ qua, vụ việc phụ huynh tố giáo viên xúc phạm, tát học sinh gãy răng đang gây xôn xao dư luận. Bà V.T.Y (phụ huynh em N.L, hiện đang học lớp 8 Trường THCS thị trấn Vân Đình, Hà Nội) cho biết trong giờ học môn Giáo dục công dân vào ngày 22/10, sau khi nhìn thấy vỏ hộp sữa dưới chân L., giáo viên yêu cầu nữ sinh này nhặt vỏ sữa lên. Bên cạnh đó, cô giáo còn bắt mỗi học sinh nộp cho mình một vỉ sữa. Nghe vậy, L. mới trình bày “em không có tiền mua sữa”. Lúc này, cô T. hỏi “bố mẹ em làm nghề gì?”. Nghe L. trả lời bố làm nghề thợ xây, mẹ bán hoa quả ngoài chợ, cô nói: “Chỉ cần nói như vậy là tôi biết bố mẹ chị là cái loại gì rồi. Bố nào con đấy, rau nào sâu đấy”. Sau đó, em L. bị đuổi ra khỏi lớp và cấm học môn Giáo dục công dân, theo Lao động.

Kể từ khi xảy ra sự việc, em L. không dám đến trường vì xấu hổ với bạn bè và sợ cô giáo - Ảnh: Lao động Bà Y. vô cùng bức xúc khi nữ giáo viên này đã có lời lẽ xúc phạm học sinh và gia đình. Bên cạnh đó, bà cho rằng cô T. đã vi phạm quy định khi tự ý đuổi học sinh ra khỏi lớp mà không thông qua ban giám hiệu nhà trường. Phụ huynh này còn cho biết thêm, từ ngày xảy ra sự việc đến nay, con gái bà không dám đến trường vì sợ cô giáo và xấu hổ với bạn bè. Chưa hết, bà Y. còn tố cô T. từng tát học sinh khác gãy răng, chảy máu miệng.

Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Zing Để làm rõ sự việc, bà V.T.Y đã làm đơn gửi đến ban giám hiệu nhà trường để làm rõ sự việc và yêu cầu xử phạt thích đáng. Trao đổi với báo chí, ông Vương Đăng Tuyến, Hiệu trưởng trường khẳng định cả học sinh và giáo viên đều sai. Phương pháp dạy học của cô T. không đúng nhưng việc học sinh cãi nhau với giáo viên trong giờ học là không lễ phép. Về phần cô T., ban giám hiệu nhận xét cô là giáo viên có năng lực nhưng hơi nóng tính. Sau khi nhận được phản ánh từ phụ huynh, nhà trường đã tiến hành lập tổ xác minh để làm rõ sự việc. Hiện cô T. đã bị khiển trách, hạ điểm thi đua một bậc trong một tháng, thông báo trước hội đồng sư phạm trường.

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