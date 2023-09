Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 22 giờ tối qua (14/7) tại phường An Khê, quận An Khê (Đà Nẵng). Vào thời điểm trên, xe container mang biển số 43C – 186.36 lưu thông trên đường Trường Chinh hướng về cầu vượt Ngã Ba Huế. Khi đến trước số nhà 219 thuộc phường An Khê, xe bất ngờ lao lên dải phân cách cứng, húc gãy biển báo giao thông, trụ đèn chiếu sáng.

Sau đó, chiếc xe container này lại tiếp tục lao tới tông vào xe máy của một gia đình 4 người đang chạy theo hướng ngược lại. Được biết, trên xe lúc này có hai vợ chồng cùng con gái 7 tuổi và con trai 4 tuổi, gia đình đang trên đường đi đám cưới về. Sau tai nạn, người dân xung quanh đã gọi xe cấp cứu đến đưa 4 nạn nhân đi bệnh viện nhưng bé trai 4 tuổi đã tử vong trên đường.