Hiện trường ám ảnh vụ container tông cả gia đình trên đường đi ăn cưới về khiến bé trai 4 tuổi tử vong

Xã hội 15/07/2019 15:41

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi gia đình đang trên đường đi ăn cưới về, bé trai 4 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 người khác trong gia đình bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 22 giờ tối qua (14/7) tại phường An Khê, quận An Khê (Đà Nẵng). Vào thời điểm trên, xe container mang biển số 43C – 186.36 lưu thông trên đường Trường Chinh hướng về cầu vượt Ngã Ba Huế. Khi đến trước số nhà 219 thuộc phường An Khê, xe bất ngờ lao lên dải phân cách cứng, húc gãy biển báo giao thông, trụ đèn chiếu sáng.

Sau đó, chiếc xe container này lại tiếp tục lao tới tông vào xe máy của một gia đình 4 người đang chạy theo hướng ngược lại. Được biết, trên xe lúc này có hai vợ chồng cùng con gái 7 tuổi và con trai 4 tuổi, gia đình đang trên đường đi đám cưới về. Sau tai nạn, người dân xung quanh đã gọi xe cấp cứu đến đưa 4 nạn nhân đi bệnh viện nhưng bé trai 4 tuổi đã tử vong trên đường.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến bé trai 4 tuổi tử vong, 3 người khác trong gia đình bị thương - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc. Tại hiện trường, chiếc xe container chắn ngang làn đường ngược lại khiến giao thông ùn tắc, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng, đèn đường dọc tuyến đường Trường Chinh bị hư hại nặng, phải mất nhiều giờ để sửa chữa.

Xe tải leo dải phân cách, tông chết người chờ qua đường

Vào khoảng 7 giờ sáng nay, trên QL 1A đoạn qua xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người thương vong.

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Chiếc xe tải leo lên dải phân cách tông vào hai chiếc xe đang chờ qua đường - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển số 77C-133.51 chạy theo hướng Nam – Bắc khi gần đến ngã ba vào xã Phước Thuận thì chạy lên dải phân cách giữa đường, đâm vào hai xe gắn máy đang chờ qua đường. Sau đó, chiếc xe này tiếp tục tông đổ cột đèn chiếu sáng. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, một người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Tây Ninh: Lời khai của tài xế container

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Tây Ninh: Lời khai của tài xế container

Bước đầu tại cơ quan điều tra, tài xế điều khiển container đã khai báo nguyên nhân gây tai nạn khiến 5 người tử vong. Ngoài ra, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong người.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông

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