Hé lộ thư tuyệt mệnh của gã thợ xây bắn chết nữ giáo viên vào mùng 2 Tết

Xã hội 29/01/2020 08:34

Vì mâu thuẫn tình cảm, đối tượng Lễ giết chết người tình, bắn bị thương 2 con của nạn nhân rồi tự tử. Hiện thi thể của nạn nhân và nghi phạm đã được đưa về mai táng.

Mới đây, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết đơn vị này đã bàn giao thi thể Nguyễn Ngọc Lễ (45 tuổi, trú xã Tân Liên) là nghi phạm giết chết người tình và làm bị thương 2 người con của nạn nhân rồi tự tử vào ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết) cho gia đình mai táng. 

Nạn nhân trong vụ án mạng đau lòng này là bà V.T.H (46 tuổi, hiện đang là giáo viên tiểu học). Theo thông tin trên Zing, trước khi tự sát, Lễ đã để lại một lá thư tuyệt mệnh.

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Chân dung nghi phạm giết chết người tình rồi tự tử vào mùng 2 Tết - Ảnh: Internet

Theo nội dung bức thư, cách đây khoảng 6 tháng Lễ làm thợ xây tường rào cho gia đình nạn nhân và nảy sinh mối quan hệ tình cảm. Được biết, chồng chị H. đã mất. Biết được mối quan hệ giữa nạn nhân và Lễ, gia đình chị H. đã ra sức ngăn cản.

Trong thời gian nghỉ Tết, chị H. đưa 2 con về Thanh Hóa đốt nhang cho người chồng đã mất nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. 

Đến tối mùng 2 Tết, sau khi trở về nhà, chị H. và Lễ tiếp tục xảy ra tranh cãi. Sau đó, đối tượng này đã về nhà lấy súng bắn cả 3 mẹ con chị H. Vụ nổ súng khiến người mẹ tử vong còn 2 người con bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

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2 con của nạn nhân hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet

 Sau khi gây án, nghi phạm chạy lên rẫy cà phê gần đó để lại thư tuyệt mệnh rồi nổ súng tự tử. Được biết đối tượng từng có tiền án về tội vô ý làm chết người. 

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Sau khi nghe tiếng nổ lớn, người dân đến kiểm tra thì phát hiện 3 mẹ con thương vong. Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ nổ súng nghiêm trọng này.

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Từ khóa:   Quảng Trị mâu thuẫn tình cảm nổ súng tự tử

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