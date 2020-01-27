Sau khi nghe tiếng nổ lớn, người dân đến kiểm tra thì phát hiện 3 mẹ con thương vong. Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ nổ súng nghiêm trọng này.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 26/1 (mùng 2 Tết), trên địa bàn thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra một vụ nổ súng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin trên Saostar, vào thời điểm trên người dân ở thôn Tân Hào bất ngờ nghe thấy một vài tiếng nổ phát ra tại nhà chị V.T.H (sinh năm 1975, thôn Tân Hào ngụ xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa).

Tối mùng 2 Tết, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra một vụ nổ súng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong - Ảnh: Internet

Ngay khi mọi người chạy sang nhà thì phát hiện chị H. tử vong, 2 người con bị thương nặng nên đã hô hoán, trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong, 2 người con phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm giữa đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ (46 tuổi) và chị H. Lễ từng có tiền án về hành vi vô ý làm chết người và mới ra tù cách đây chưa lâu.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Sau khi gây án, Lễ đã điều khiển xe máy rời khỏi nhà nạn nhân. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được một số vỏ đạn nghi là từ khẩu súng mà đối tượng này đã dùng. Được biết, chị H. đang là giáo viên tiểu học. Hiện Công an huyện Hướng Hóa đang truy tìm nghi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-giao-vien-tu-vong-2-con-bi-thuong-nang-toi-mung-2-tet-he-lo-nguyen-nhan-ban-dau-349583.html