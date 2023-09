Hôm nay (28/5), trao đổi với báo chí, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an quận để xử lý nghiêm, đề nghị tòa án xử dứt điểm vụ thiếu úy công an tạt axit vợ.

Trước khi đăng ký kết hôn, Hải rất yêu thương, chiều chuộng Vy - Ảnh: Internet

Nhiều ngày qua, câu chuyện của cô gái Lê Lan Vy (sinh năm 1995, ngụ quận Thanh Khê) bị chồng dùng axit tạt vào mặt khiến cơ thể bị thương tật 46% nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận.