Hé lộ kế hoạch tàn độc của thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới ở Đà Nẵng

Xã hội 28/05/2019 17:41

Bị vợ đòi chia tay, thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP. Đà Nẵng đã lên kế hoạch tạt axit tàn độc.

Hôm nay (28/5), trao đổi với báo chí, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an quận để xử lý nghiêm, đề nghị tòa án xử dứt điểm vụ thiếu úy công an tạt axit vợ. 

Hé lộ kế hoạch tàn độc của thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Trước khi đăng ký kết hôn, Hải rất yêu thương, chiều chuộng Vy - Ảnh: Internet

Nhiều ngày qua, câu chuyện của cô gái Lê Lan Vy (sinh năm 1995, ngụ quận Thanh Khê) bị chồng dùng axit tạt vào mặt khiến cơ thể bị thương tật 46% nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận.

Theo thông tin từ Người lao động, Vy và Nguyễn Trương Nam Hải (sinh năm 1995, thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP. Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương từ năm 2016.

Sau 1 năm tìm hiểu, Vy cảm thấy Hải là người lịch sự, có việc làm ổn định lại yêu thương mình nên chấp nhận đăng ký kết hôn và làm đám hỏi.

Tuy nhiên, sau khi ký vào tờ giấy kết hôn, Vy mới nhận ra rằng Hải là một người độc đoán, ghen tuông quá đáng. Chính vì vậy Vy đã yêu cầu chia tay nhưng Hải không đồng ý và buông lời đe dọa: “Em mà không lấy tôi thì cả đời này đừng mong lấy ai”.

Bực tức vì bị đòi chia tay, ngày 31/12/2018, Hải đã lên kế hoạch tạt axit vợ sắp cưới. Để thực hiện kế hoạch tàn độc này, Hải đã đến cửa hàng mua axit. Tuy nhiên vì cửa hàng không bán lẻ nên Hải mua can loại 30 lít rồi mang về nhà ngoại (gần nhà nạn nhân) để giấu.

Hé lộ kế hoạch tàn độc của thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới ở Đà Nẵng - Ảnh 2
Gương mặt nạn nhân biến dạng nặng, chân tay cũng có nhiều vết thương - Ảnh: Internet

Ngày hôm sau, Hải hẹn Vy sẽ sang nhà nói chuyện với người lớn về chuyện chia tay của hai người. Sau khi chiết axit từ can 30 lít sang bình loại 750ml, đối tượng cất vào người rồi sang nhà Vy.

Nhìn thấy Hải đến, người nhà Vy gọi cô xuống nói chuyện. Khi vừa đến chân cầu thang, Hải lấy axit trong người tạt vào mặt Vy. Ba mẹ nạn nhân đứng gần đó cũng bị bỏng.

Nghe tri hô, hàng xóm đã chạy đến bắt Hải đưa đến cơ quan chức năng và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả giám định từ Viện Pháp y Trung ương, kết quả thương tích của Vy là 46%. Một nửa gương mặt nạn nhân bị hủy hoại, tay chân bị bỏng nặng và đang nằm điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Sau khi gây án, Hải đã bị công an thành phố tước quân tịch, cho ra khỏi ngành.

Cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit đau đớn tiết lộ: 'Lời cuối cùng anh ta nói với bố em là 'Xem lại con gái ông đi'

Cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit đau đớn tiết lộ: 'Lời cuối cùng anh ta nói với bố em là 'Xem lại con gái ông đi'

Sau khi gây ra nỗi đau cho Lan Vy, H. lạnh lùng quay sang đáp trả bố của cô rằng: 'Ông xem lại con gái của mình đi!'.

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