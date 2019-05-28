Nhiều ngày qua, câu chuyện của cô gái Lê Lan Vy (sinh năm 1995, ngụ quận Thanh Khê) bị chồng dùng axit tạt vào mặt khiến cơ thể bị thương tật 46% nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận.

Hôm nay (28/5), trao đổi với báo chí, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an quận để xử lý nghiêm, đề nghị tòa án xử dứt điểm vụ thiếu úy công an tạt axit vợ.

Sau 1 năm tìm hiểu, Vy cảm thấy Hải là người lịch sự, có việc làm ổn định lại yêu thương mình nên chấp nhận đăng ký kết hôn và làm đám hỏi.

Theo thông tin từ Người lao động, Vy và Nguyễn Trương Nam Hải (sinh năm 1995, thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP. Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương từ năm 2016.

Tuy nhiên, sau khi ký vào tờ giấy kết hôn, Vy mới nhận ra rằng Hải là một người độc đoán, ghen tuông quá đáng. Chính vì vậy Vy đã yêu cầu chia tay nhưng Hải không đồng ý và buông lời đe dọa: “Em mà không lấy tôi thì cả đời này đừng mong lấy ai”.

Bực tức vì bị đòi chia tay, ngày 31/12/2018, Hải đã lên kế hoạch tạt axit vợ sắp cưới. Để thực hiện kế hoạch tàn độc này, Hải đã đến cửa hàng mua axit. Tuy nhiên vì cửa hàng không bán lẻ nên Hải mua can loại 30 lít rồi mang về nhà ngoại (gần nhà nạn nhân) để giấu.

Gương mặt nạn nhân biến dạng nặng, chân tay cũng có nhiều vết thương - Ảnh: Internet

Ngày hôm sau, Hải hẹn Vy sẽ sang nhà nói chuyện với người lớn về chuyện chia tay của hai người. Sau khi chiết axit từ can 30 lít sang bình loại 750ml, đối tượng cất vào người rồi sang nhà Vy.

Nhìn thấy Hải đến, người nhà Vy gọi cô xuống nói chuyện. Khi vừa đến chân cầu thang, Hải lấy axit trong người tạt vào mặt Vy. Ba mẹ nạn nhân đứng gần đó cũng bị bỏng.

Nghe tri hô, hàng xóm đã chạy đến bắt Hải đưa đến cơ quan chức năng và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả giám định từ Viện Pháp y Trung ương, kết quả thương tích của Vy là 46%. Một nửa gương mặt nạn nhân bị hủy hoại, tay chân bị bỏng nặng và đang nằm điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Sau khi gây án, Hải đã bị công an thành phố tước quân tịch, cho ra khỏi ngành.