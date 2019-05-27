Cô gái xinh đẹp bị chồng tạt axit hủy hoại gương mặt: ‘Xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài’

Xã hội 27/05/2019 10:23

Hết lòng yêu thương, tin tưởng một người đàn ông nhưng kết quả mà cô gái trẻ nhận lại được là tờ bệnh án bỏng đến 46% cơ thể. Cô bị chính người chồng của mình dùng axit tạt vào người, hủy hoại cả cuộc đời.

Nhiều ngày qua, câu chuyện của cô gái tên Lê Lan Vy (24 tuổi) nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng căm phẫn trước sự tàn bạo của người đàn ông mà Vy nhắc đến.

Theo chia sẻ của Vy trên trang cá nhân, cách đây 5 tháng cô bị chính chồng của mình dùng axit tạt vào người. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do cô muốn chia tay vì anh ta ghen tuông quá mức và vô cùng độc đoán.

Trao đổi với báo chí, Vy cho biết cô và người đàn ông này quen biết, tìm hiểu nhau từ năm 2016. Trong mắt mọi người, anh ta là một người có sự nghiệp, thông minh, đẹp trai, tài giỏi và rất yêu Vy. Anh ta luôn tìm mọi cách để người yêu vui vẻ, hạnh phúc.

Cô gái xinh đẹp bị chồng tạt axit hủy hoại gương mặt: ‘Xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài’ - Ảnh 1
Hình ảnh xinh đẹp của Vy trước khi bị chồng tạt axit - Ảnh: Facebook

Sau một năm yêu nhau, nghĩ rằng tình yêu đã đủ nên cả hai đã quyết định kết hôn. Những tưởng một ngôi nhà hạnh phúc đang chờ đợi cô gái trẻ ở phía trước nhưng sau khi tổ chức lễ đính hôn và đăng ký kết hôn thì người đàn ông này mới lộ rõ bản chất của mình. Anh ta thể hiện sự độc đoán, ghen tuông quá mức của bản thân. Người này kiểm soát mọi hoạt động của Vy, không để cho cô tiếp xúc với những người đàn ông khác, kể cả nói chuyện cũng không được.

Không chỉ vậy, lúc này anh ta còn giở thói vũ phu, đánh đập vợ, có lần cô phải nhập viện vì vết thương quá nặng. Không chịu nổi sự thay đổi của người đàn ông mà mình yêu thương, Vy đã đề nghị hủy hôn (cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới). Điều bất ngờ là người đàn ông này lại dễ dàng đồng ý.

Ban đầu, anh ta hẹn Vy gặp ở quán cà phê nhưng vì sợ tính vũ phu của anh ta nên Vy đã hẹn gặp tại nhà. Anh ta đến một mình thay vì đi với mẹ như lời nói ban đầu. Ngay khi vừa vào nhà, người này rút chai axit giấu sẵn trong người rồi tạt vào mặt Vy.

Cô gái xinh đẹp bị chồng tạt axit hủy hoại gương mặt: ‘Xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài’ - Ảnh 2Cô gái xinh đẹp bị chồng tạt axit hủy hoại gương mặt: ‘Xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài’ - Ảnh 3Cô gái xinh đẹp bị chồng tạt axit hủy hoại gương mặt: ‘Xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài’ - Ảnh 4Cô gái xinh đẹp bị chồng tạt axit hủy hoại gương mặt: ‘Xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài’ - Ảnh 5Cô gái xinh đẹp bị chồng tạt axit hủy hoại gương mặt: ‘Xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài’ - Ảnh 6

Cô gái xinh đẹp bị chồng tạt axit hủy hoại gương mặt: ‘Xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài’ - Ảnh 7
Những vết thương trên cơ thể Vy khiến ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt - Ảnh:Facebook

Kết quả giám định cho thấy Vy bị tổn thương đến 46% cơ thể, một nửa gương mặt bị hủy hoại, chân tay chằng chịt vết thương, suýt hỏng một bên mắt. Kể từ đó, không chỉ Vy mà cuộc sống của gia đình cô cũng rơi vào bế tắc:

“Mọi người hỏi: ‘Có đau không?’. Đau chứ, đau thể xác, đau tinh thần. Có những thời điểm xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài. Cũng chỉ vì yêu nhầm người, bồng bột dại dột mà dẫn đến hậu quả nặng nề thế này. Không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến gia đình, đến biết bao nhiêu người. Ở cái tuổi mà đúng ra mình phải báo hiếu cho bố mẹ, phải chăm lo cho em gái thì lại để cho bố mẹ phải bạc đầu vì mình. Suốt mấy tháng trời nay bố mẹ có những lúc mình nằm liệt giường phải bón cho từng thìa cháo, bố vì di chứng tai nạn ngày xưa mà gồng mình với những cơn đau vẫn cố chăm sóc cho con, giặt cho con từng cái quần cái áo”, Vy đau đớn chia sẻ trên trang cá nhân.

Cô gái xinh đẹp bị chồng tạt axit hủy hoại gương mặt: ‘Xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài’ - Ảnh 8
Gương mặt hiện tại của Vy - Ảnh: Facebook

Câu chuyện của cô gái trẻ sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Ai nấy đều hy vọng sau khi được điều trị, Vy sẽ có một cơ thể lành lặn để làm lại cuộc đời và sẽ hạnh phúc hơn.

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