Được biết đến là một học sinh ngoan và giỏi, nhưng trong bức thư để lại cho ba mẹ, C. gửi lời xin lỗi vì không đáp ứng được mong mỏi của họ.

Theo chia sẻ của thầy Lê Trọng Tín, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình, TP.HCM), trước khi tự tử em C. có để lại hai bức thư tuyệt mệnh. Trong đó, một bức em gửi cho gia đình, bức còn lại em gửi cho lớp học.

Trong bức thư gửi cho gia đình, C. nói suốt thời gian qua em đã phải chịu nhiều áp lực từ việc học tập và gia đình. C. viết trong thư: “Con xin lỗi ba má. Con đã không đáp ứng được mong mỏi của ba má. Con xin lỗi”.

Thầy Tín kể lại sự việc xảy ra vào ngày 10/4 - Ảnh: Internet

Thầy Tín còn cho biết thêm, khoảng 5 giờ 15 phút ngày 10/4, thầy cô phát hiện C. đứng trên mái tôn của tầng 4 (dãy phòng học của trường). Họ gọi em xuống nhưng không được. Một lúc sau, tâm lý của em dần dần bất ổn, khóc rồi lại cười. Sau đó, em chạy về phía mép tôn lao đầu xuống đất.

Mặc dù mọi người đã chuẩn bị nệm phía dưới để đỡ C. nhưng không cứu được. Sau đó, nhà trường gọi cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra sự việc.

Bạn thân của C. kể rằng trước khi xảy ra sự việc, C. có biểu hiện không tốt. Trong lúc nói chuyện với các bạn cùng lớp, C. hỏi các bạn ở trường chỗ nào cao nhất. Mọi người tưởng C. hỏi vui nhưng không ngờ sự việc đau lòng lại xảy ra.

Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin từ nhà trường, khoảng 13 giờ 30 phút gia đình C. đã có mặt tại trường để hoàn tất những công việc cần thiết. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình đã đưa em về quê về nhà chôn cất.

Được biết, gia đình C. ở Đắk Lắk, có truyền thống học tập rất tốt. Trong lớp, C. có thành tích học tập giỏi và ngoan ngoãn. Kết thúc học kì I, tổng điểm trung bình của C. là 8,9.

