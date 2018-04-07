Thấy bạn gái đi cùng bất ngờ nhảy xuống cầu tự tử, T. và hai người bạn ngay lập tức lao theo để cứu. Cô gái được cứu sống còn T. thì bị nước cuốn trôi.
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Sáng nay (7/4), Đội cứu hộ cứu nạn huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đã tìm thấy thi thể của anh N.V.T (cư trú tại Bình Dương) bị đuối nước khi cứu cô gái nhảy cầu tự tử vào chiều ngày hôm qua.
Vào khoảng 17 giờ ngày 6/4, cô gái tên Phương (cư ngụ huyện Dầu Tiếng) đi chơi cùng anh N.V.T cùng hai người bạn khác. Khi đi đến khu vực cầu Tàu, Phương bất ngờ leo qua lan can rồi nhảy xuống sông. Thấy bạn nhảy cầu, T. cùng hai người bạn liền nhảy xuống sống để cứu.
Nạn nhân được hai người bạn cứu sống nhưng T. bị đuối nước.
Nhận được tin báo từ người dân, Đội cứu hộ cứu nạn huyện Dầu Tiếng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân.