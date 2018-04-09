Liên quan đến vụ nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh cạnh cây thông cô đơn rồi trầm mình xuống hồ Suối Vàng tự tử, các cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân tử vong và hé lộ nội dung trong bức thư.

Chiều qua (8/4), các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nam thanh niên được phát hiện nổi trên hồ Suối Vàng. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể Võ Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1995) cho người thân đưa về Tây Ninh lo hậu sự.

Trước đó vào tối 7/4, tại khu vực cây thông cô đơn bên hồ Suối Vàng một nhóm du khách đang cắm trại thì bất ngờ phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ. Ngay lập tức, nhóm người này báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương.

Qua quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng cho biết nạn nhân tử vong do đuối nước. Ngoài ra, tại hiện trường nạn nhân có để lại một bức thư tuyệt mệnh. Trong đó, Huy gửi lời vĩnh biệt mẹ, cho biết mình bị mắc bệnh ung thư vòm họng nên tự tử vì không muốn làm phiền gia đình.

Khu vực Huy để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử - Ảnh: Internet

Người thân nạn nhân cho biết, cách đây vài ngày gia đình có nhận được túi quần áo, điện thoại di động, vật dụng cá nhân của Huy được gửi về từ Đà Lạt. Nghi có chuyện chẳng lành, ngày 7/4 gia đình đã lên huyện Lạc Dương tìm. Tuy nhiên, đến 8/4 thì họ nhận được tin Huy tự tử. Sau khi xác nhận thi thể, gia đình đã đưa về quê lo hậu sự.

Trước cái chết của Huy, cư dân mạng tỏ ra vô cùng nuối tiếc. Trên Facebook, nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình và chàng trai trẻ tội nghiệp.

“Nếu cậu bộc bạch tình hình bệnh với gia đình và mọi người thì có thể cậu sẽ không ra đi sớm như vậy. Dù thế nào đi nữa, vẫn mong Huy sẽ được an nghỉ”, V.Đ bình buận.

“Huy cũng đã từng cô đơn như cây thông. Mong là sẽ không còn thêm những sự việc đau lòng như vậy nữa. Tội quá”, T.T chia sẻ.

“Nhiều người sẽ trách Huy sao chọn cách tiêu cực như vậy, nhưng ai trong hoàn cảnh đó mới biết nó tuyệt vọng như thế nào. Hy vọng gia đình đừng quá đau lòng bởi ít nhất cậu ấy đã ra đi thanh thản”, V.A viết.

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