Mắc bệnh ung thư, chàng trai để lại thư tuyệt mệnh cạnh cây thông cô đơn rồi nhảy hồ Suối Vàng tự tử

Xã hội 09/04/2018 15:35

Liên quan đến vụ nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh cạnh cây thông cô đơn rồi trầm mình xuống hồ Suối Vàng tự tử, các cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân tử vong và hé lộ nội dung trong bức thư.

Chiều qua (8/4), các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nam thanh niên được phát hiện nổi trên hồ Suối Vàng. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể Võ Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1995) cho người thân đưa về Tây Ninh lo hậu sự.

Trước đó vào tối 7/4, tại khu vực cây thông cô đơn bên hồ Suối Vàng một nhóm du khách đang cắm trại thì bất ngờ phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ. Ngay lập tức, nhóm người này báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương.

Qua quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng cho biết nạn nhân tử vong do đuối nước. Ngoài ra, tại hiện trường nạn nhân có để lại một bức thư tuyệt mệnh. Trong đó, Huy gửi lời vĩnh biệt mẹ, cho biết mình bị mắc bệnh ung thư vòm họng nên tự tử vì không muốn làm phiền gia đình.

Mắc bệnh ung thư, chàng trai để lại thư tuyệt mệnh cạnh cây thông cô đơn rồi nhảy hồ Suối Vàng tự tử - Ảnh 1
Khu vực Huy để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử - Ảnh: Internet

Người thân nạn nhân cho biết, cách đây vài ngày gia đình có nhận được túi quần áo, điện thoại di động, vật dụng cá nhân của Huy được gửi về từ Đà Lạt. Nghi có chuyện chẳng lành, ngày 7/4 gia đình đã lên huyện Lạc Dương tìm. Tuy nhiên, đến 8/4 thì họ nhận được tin Huy tự tử. Sau khi xác nhận thi thể, gia đình đã đưa về quê lo hậu sự.

Trước cái chết của Huy, cư dân mạng tỏ ra vô cùng nuối tiếc. Trên Facebook, nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình và chàng trai trẻ tội nghiệp.

“Nếu cậu bộc bạch tình hình bệnh với gia đình và mọi người thì có thể cậu sẽ không ra đi sớm như vậy. Dù thế nào đi nữa, vẫn mong Huy sẽ được an nghỉ”, V.Đ bình buận.

“Huy cũng đã từng cô đơn như cây thông. Mong là sẽ không còn thêm những sự việc đau lòng như vậy nữa. Tội quá”, T.T chia sẻ.

“Nhiều người sẽ trách Huy sao chọn cách tiêu cực như vậy, nhưng ai trong hoàn cảnh đó mới biết nó tuyệt vọng như thế nào. Hy vọng gia đình đừng quá đau lòng bởi ít nhất cậu ấy đã ra đi thanh thản”, V.A viết.

Nam thanh niên chết đuối thương tâm khi cứu cô gái nhảy cầu tự tử

Nam thanh niên chết đuối thương tâm khi cứu cô gái nhảy cầu tự tử

Thấy bạn gái đi cùng bất ngờ nhảy xuống cầu tự tử, T. và hai người bạn ngay lập tức lao theo để cứu. Cô gái được cứu sống còn T. thì bị nước cuốn trôi.

Xem thêm
Từ khóa:   nam thanh niên tự tử tự tử vì bệnh ung thư

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 16 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 22 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 54 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày