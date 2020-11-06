Hậu ly hôn, chồng mang súng tự chế bắn vợ cũ trọng thương

Xã hội 06/11/2020 11:08

Mâu thuẫn trong việc ly hôn, Đặng Tòn Ghển dùng súng tự chế bắn vợ cũ. Hậu quả, nạn nhân bị thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình với 22 vết thương trên người.

Mới đây, tại xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xảy ra vụ chồng dùng súng bắn vợ cũ khiến dư luận địa phương xôn xao. Nghi phạm Đặng Tòn Ghển (SN 1990) trú tại xóm Bình An, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người

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Đặng Tòn Ghển bắn vợ cũ vì mâu thuẫn trong việc ly hôn - Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2/11, Công an huyện Nguyên Bình nhận được tin báo chị Triệu Mùi Viện (SN 1991, trú tại xóm Bình An, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình) bị bắn vào lưng bằng súng tự chế tại nhà riêng. Chị Viện bị thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình với 22 vết thương trên người.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Nguyên Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định đối tượng gây án chính là Đặng Tòn Ghển chồng cũ của nạn nhân. 

Theo lời khai, do mâu thuẫn trong việc ly hôn, Ghển đã dùng súng tự chế bắn chị Viện. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn. 

Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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