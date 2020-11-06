Tại thời điểm trên, hai anh em Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Duy Trường (18 tuổi, trú xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ) điều khiển xe máy mang BKS: 37P1- 704.39 từ Đồng Nai về Nghệ An khám nghĩa vụ quân sự.

Khi đến đoạn đường tránh cầu Hiền Lương thuộc xã Trung Sơn (huyện Gio Linh), xe của hai anh em xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang BKS: 73H1- 068.87 đang dừng bên phải đường.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Hiện người thân đã đưa anh Trường về quê an táng, người anh trai sinh đôi đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng chấn thương sọ não, dập lá lách, tràn dịch phổi, hiện phải dùng máy thở.

Được biết, hai anh em bị nạn có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Anh Nguyễn Duy Chiến (40 tuổi, bố 2 nạn nhân) sinh được tổng cộng 4 người con, sau Quang và Trường còn 2 người em đang học tiểu học. Người cha nuôi con một mình từ nhiều năm nay do vợ bỏ đi biệt tích.

Theo chính quyền địa phương, gia đình anh Chiến thuộc diện đặc biệt khó khăn. Kinh tế chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi đàn con ăn học, anh Chiến phải gửi 4 đứa con nhờ bố mẹ già chăm sóc để vào miền Nam làm phụ hồ. Học hết lớp 6, Quang và Trường phải nghỉ học ở nhà phụ ông bà nội công việc nhà, chăm sóc các em.

Ông bà nội đau đớn khi mất đi một đứa cháu, đứa còn lại đang nguy kịch - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Đầu năm nay, hai anh em vào Đồng Nai đi làm phụ hồ cùng cha. Đi làm không được bao lâu, Quang và Trường nhận giấy báo khám nghĩa vụ quân sự. Trên đường chạy xe máy về quê thì hai anh em gặp tai nạn thương vong.

"Gia cảnh em Trường cực kỳ khó khăn. Bố lấy mẹ người dân tộc thiểu số ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Sau khi sinh được 4 người con thì người mẹ bỏ đi mất dạng. Anh Chiến cũng đi làm phụ hồ ở Đồng Nai nên 4 anh em Trường ở với ông bà nội rất nghèo. Sau Quang và Trường còn em trai lớp 5 và em gái lớp 3.

Ngôi nhà hoang không ai ở, cũng chẳng có điện. Khi xảy ra cơ sự, dân làng mới đến dọn dẹp để đón thi hài em Trường về", người thân 2 nạn nhân chia sẻ với Pháp Luật và Bạn Đọc.