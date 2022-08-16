“Giang đi nghĩa vụ về năm 2020, sau đó theo mẹ đi làm ở Hà Nội. Sau một quãng thời gian nghỉ dịch COVID-19 ở nhà, tháng 4/2022, Giang thuê căn nhà ở xã Nhân Chính mở cửa hàng” - ông Thuấn cho biết.

Liên quan đến vụ việc bé 3 tuổi bị đánh, nhốt trong tủ đông lạnh xảy ra tại tỉnh Hà Nam, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Hoàng Đức Thuấn - Chủ tịch UBND xã Chính Lý cho biết, nghi phạm Nguyễn Trường Giang là công dân sinh sống trên địa bàn xã và là con thứ 2 trong gia đình, anh trai Giang mới lấy vợ vào tháng 5 vừa qua.

“Mặc dù gia đình có hộ khẩu thường trú trong xã nhưng bố mẹ Giang thường xuyên vắng mặt tại địa phương đi làm, về hoàn cảnh gia đình anh ta cũng ở mức trung bình” - vị lãnh đạo UBND xã Chính Lý thông tin.

Theo ông Thuấn, ngay sau khi phía UBND xã nắm được vụ việc cháu bé mất tích lãnh đạo xã đã tới gia đình Giang tìm hiểu thông tin nhưng chỉ có bố thanh niên này ở nhà. Cán bộ xã đã động viên và yêu cầu mọi người hỗ trợ giúp đỡ gia đình tìm kiếm cháu bé.

Quá trình sinh sống tại địa phương, hàng xóm cho biết Giang không có biểu hiện bất thường, ngoan và ít nói, không gây gổ đánh nhau hay điều tiếng gì. Trong gia đình Giang có một người chú mắc bệnh thần kinh đang hưởng chế độ chính sách, còn bố đẻ ở nhà cũng thường xuyên uống rượu.

Quá trình sinh sống tại địa phương, hàng xóm cho biết Giang không có biểu hiện bất thường, ngoan và ít nói, không gây gổ đánh nhau hay điều tiếng gì - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin của báo Giao thông, tối 15/8, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Nguyễn Trường Giang về tội "giết người" khi bắt nhốt cháu bé 3 tuổi vào tủ cấp đông.

Luật sư Nguyễn Viết Đức - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Sơn Bình - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định: "Hành vi của Nguyễn Trường Giang là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Rất may mắn rằng cháu bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng hành vi của Giang là hành vi cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác. Mặc dù hậu quả chết người chưa xảy ra, nhưng Giang vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người. Bởi, hành vi của Giang là lỗi cố ý trực tiếp, mong muốn hậu quả xảy ra.

Đối với hành vi của Giang sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ Luật hình sự khi bị xem xét áp dụng với các tình tiết tăng nặng như “Giết người dưới 16 tuổi”, “Vì động cơ đê hèn” và “Có tính chất côn đồ”. Khung hình phạt với tội này là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình".

Sức khỏe của bé 3 tuổi bị nhốt vào tủ đông đã ổn định, được xuất viện về nhà - Ảnh: báo Công Lý

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu N.H.Đ (sinh năm 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) từ nhà đi sang quán trà sữa của Nguyễn Trường Giang để chơi, lúc này chỉ có một mình Giang ở quán.

Bực tức vì bị cháu N.H.Đ hỏi nhiều nên Nguyễn Trường Giang cầm chiếc chày bằng kim loại đập mạnh vào phần đầu sau cháu N.H.Đ, khiến cháu bé ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to.

Nguyễn Trường Giang dỗ nhưng cháu N.H.Đ càng khóc to, gọi mẹ nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu nằm trên sàn nhà. Khoảng 1 phút sau cháu N.H.Đ không khóc nữa và nằm im. Khi Giang bỏ hai tay, ra ngoài cửa quán để quan sát thì cháu N.H.Đ bất ngờ kêu "ông ơi, mẹ ơi chú đánh con".

Thấy vậy, Nguyễn Trường Giang nảy sinh ý định giết cháu N.H.Đ nên đã dùng dây dù buộc, siết chặt lại phía sau gáy cháu N.H.Đ; tiếp đó đối tượng bịt miệng, bóp cổ và đập mạnh đầu cháu xuống sàn nhà làm N.H.Đ bất tỉnh. Khi cháu nằm im và không có phản xạ gì thì Nguyễn Trường Giang bế cháu đặt vào thùng carton, cho vào ngăn đông của tủ lạnh rồi bỏ đi.

Nhờ kiểm tra camera mà gia đình cháu đã tìm được cháu và đưa cháu đi cấp cứu kịp thời. Ngày 15/8, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khoẻ cháu N.H.Đ đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện về nhà.