Dự kiến ngày xuất viện của bé trai 3 tuổi bị gã hàng siết cổ rồi nhốt vào tủ đông ở Hà Nam

Xã hội 15/08/2022 13:19

Mới đây, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về tình hình sức khỏe của bé N.H.Đ (trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) - bệnh nhi bị gã hàng xóm nhẫn tâm bạo hành vào ngày 13/8.

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tình hình sức khỏe bệnh nhi chuyển biến tốt, các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định.

Lãnh đạo bệnh viện nhận định, sau sự cố, tâm lý của trẻ có thể bị ảnh hưởng. Vấn đề này cần được theo dõi thêm. Trong sáng nay, các bác sĩ đánh giá thêm các chỉ số sức khỏe của trẻ. Dự kiến vào chiều nay (15/8), cháu bé có thể được cho ra viện.

Dự kiến ngày xuất viện của bé trai 3 tuổi bị gã hàng siết cổ rồi nhốt vào tủ đông ở Hà Nam - Ảnh 1
Dự kiến, bé N.H.Đ sẽ được ra viện chiều ngày 15/8 - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, vào khoảng 23h15 ngày 13/8, Khoa Cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận từ Bệnh viện Sản nhi Hà Nam bé trai 3 tuổi 6 tháng ở huyện Lý Nhân, Hà Nam nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương ở vùng đầu, mặt, cổ.

 

Bác sĩ xác định bé trai bị tổn thương thực thể, bị xuất huyết, xây xước vùng đầu, mặt, cổ và lưỡi sưng nề khiến khó ăn uống. Sức khoẻ tạm thời đã ổn định. 

Dự kiến ngày xuất viện của bé trai 3 tuổi bị gã hàng siết cổ rồi nhốt vào tủ đông ở Hà Nam - Ảnh 2
Bé trai bị xây xước nhiều ở vùng mặt - Ảnh: VNExpress

Sự việc xảy ra khoảng 16h chiều 13/8 tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Hiện tại, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Giang để điều tra về hành vi giết người. Tại trụ sở điều tra, Giang khai khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu Đ. sang quán trà sữa của Giang.

Tại đây, Đ. ăn uống, còn Giang dọn dẹp quán. Nghi phạm khai do bực tức khi cháu bé liên tục hỏi chuyện và đòi chơi cùng, Giang dùng chày kim loại đánh vào đầu khiến Đ. ngã từ giường xuống đất và khóc lớn. Thấy cháu bé khóc to, nghi phạm bịt miệng, ghì cổ Đ. xuống sàn nhà. Một lát sau, cháu bé lại kêu: "Ông ơi, mẹ ơi chú đánh con". Lúc này, nghi phạm nảy sinh ý định giết cháu bé.

Giang dùng dây dù siết cổ Đ., rồi bịt miệng, đập đầu cháu bé xuống sàn nhà. Khi nạn nhân bất tỉnh, Giang để bé trai vào thùng carton, cho vào ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn rồi bỏ đi. Vào 22h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Nguyễn Trường Giang khi nghi phạm trốn ở Hà Nội.

Vụ bé trai 3 tuổi bị nhốt vào tủ đông ở Hà Nam: Hành vi man rợ, có dấu hiệu của tội 'giết người'

Vụ bé trai 3 tuổi bị nhốt vào tủ đông ở Hà Nam: Hành vi man rợ, có dấu hiệu của tội 'giết người'

Liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi bị hàng xóm nhốt vào tủ đông khiến dư luận dậy sóng, mới đây, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã nói lên nhận định của mình.

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