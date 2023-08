Theo thông tin từ VnExpress, ngày 14/8, đối tượng Nguyễn Trường Giang đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam tạm giữ hình sự để làm rõ các hành vi liên quan cáo buộc Giết người.

Theo công an Hà Nam, đối tượng bạo hành cháu bé là Nguyễn Trường Giang (cạnh nhà cháu Đ., ở xã Chính Lý) đã khai nhận cho cháu bé vào thùng các tông, cho vào tủ cấp đông rồi đóng cửa bỏ đi.

Giang khai khoảng 15h20 ngày 13/8, bé trai hơn 3 tuổi ở nhà bên cạnh sang quán trà sữa của anh ta - địa điểm thuê của gia đình bé. Bé uống cốc trà sữa đang ở trên bàn, đi theo Giang vào quầy bếp lấy bánh quy, rồi lên giường ngồi ăn.

Giang khai "bực tức vì bị bé nhiều lần đòi chơi cùng" nên dùng chiếc chày kim loại ném mạnh một phát trúng đầu. Bé trai hơn 3 tuổi ngã ra sàn, khóc to. Dỗ nhiều lần không được, Giang ghì đứa trẻ ra sàn, bắt nằm yên. Khi bé trai khóc và gọi ông nội cứu, Giang dùng dây giày siết cổ, đặt trong thùng carton, đưa vào ngăn đá của tủ cấp đông. Sau đó, anh ta khoá cửa quán và đi xe máy về Hà Nội.

Giang tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VOV, liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, xét thấy đối với hành vi bạo hành man rợ diễn ra liên tục và nhiều lần của bị can Nguyễn Trường Giang với cháu bé N.H.Đ khiến cháu bị tổn thương sọ não, tình trạng sức khỏe lâm vào nguy kịch thì có thể thấy đây dấu hiệu của hành vi “hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự. Căn cứ theo đó, trường hợp bị can phạm tội với người dưới 16 tuổi sẽ có thể bị phạt tù lên đến 03 năm về tội Hành hạ người khác quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Không chỉ vậy, hành vi của Nguyễn Trường Giang có dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự với lỗi cố ý trực tiếp. Việc dùng chày đánh vào đầu, bóp cổ, dùng dây dù buộc, siết chặt lại phía sau gáy cháu N.H.Đ; tiếp đó đối tượng bịt miệng, bóp cổ và đập mạnh đầu cháu xuống sàn nhà làm N.H.Đ bất tỉnh, không những vậy còn trói và nhốt cháu N.H.Đ vào tủ đông là hành vi hoàn toàn có mục đích giết người. Bởi cháu N.H.Đ không có khả năng tự vệ, phản kháng.

“Nếu chứng minh được hành vi độc ác của Nguyễn Trường Giang là vì mục đích chấm dứt sự sống của cháu N.H.Đ thì bị can vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người". Trong trường hợp này, theo luật sư Hùng, đây là tội giết người chưa đạt. Hậu quả chết người chưa đạt được là do nguyên nhân khách quan, do có người cứu sống nạn nhân (cháu N.H.Đ). Nếu sự việc không được ông cháu N.H.Đ phát hiện kịp thời thì tội giết người hoàn thành" - Luật sư Hùng cho hay.