Đoạn clip chồng đánh vợ ngay trước mặt con nhỏ gây xôn xao mạng xã hội. Cư dân mạng đồng loạt lên án hành vi của gã chồng vũ phu này.

Từ trước đến nay những hành động bạo hành phụ nữ luôn bị xã hội lên án gay gắt, thậm chí có người còn bị pháp luật trừng trị. Thế nhưng đâu đó vẫn có những người phụ nữ phải gánh chịu đòn roi mỗi ngày vì những gã chồng vũ phu. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh vợ dã man nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Theo hình ảnh trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, người phụ nữ bị một người đàn ông cao to vạm vỡ nắm đầu đánh đập.

Hình ảnh người đàn ông bạo hành phụ nữ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip Mặc dù nạn nhân đã lên tiếng xin lỗi và van xin tha thứ nhưng anh ta vẫn không dừng lại mà tiếp tục mắng chửi và đập phá đồ đạc trong nhà, bắt nạn nhân đưa mật khẩu điện thoại. Điều đáng nói là người đàn ông bạo hành vợ ngay trước mặt con nhỏ. Người đàn ông này liên tục đánh đập vợ dù nạn nhân đã khóc lóc xin tha - Ảnh cắt từ clip Được biết vụ việc trên xảy ra tại TP. Hải Phòng vào ngày 12/10 vừa qua. Liên quan đến vụ việc trên, đại diện phường Lương Khánh Thiện (Ngô Quyền, Hải Phòng) xác nhận gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc lên công an phường. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xử lý vụ việc.

Người dùng mạng xã hội lên án gay gắt hành vi bạo lực này - Ảnh cắt từ clip Theo thông tin trên VTC, cặp đôi trong clip sống với nhau như vợ chồng, có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hiện gia đình nạn nhân đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng - Ảnh cắt từ clip Sau khi được đăng tải, đoạn clip trên nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng nguyên nhân vụ việc có thể là do mâu thuẫn gia đình hoặc ghen tuông. Hầu hết mọi người đều bức xúc trước hành vi đánh đập phụ nữ của gã chồng hờ. Họ cho rằng người vợ dù phạm lỗi lầm gì cũng không đáng bị đối xử như thế.

Clip người đàn ông túm tóc đánh đập, dùng kéo dọa đâm vợ cũ ngay giữa sân bệnh viện gây bức xúc Đoạn clip người chồng đánh vợ cũ ngay giữa sân bệnh viện khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Được biết cả hai đã ly hôn cách đây 5 năm.

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