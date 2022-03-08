Sau khi đi xe máy đến ngân hàng, hai đối tượng dùng súng cùng 2 con dao đe dọa nhân viên lấy đi 500 triệu đồng. Sau 16h gây án, cả 2 nghi phạm đã bị lực lượng Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Dẫn tin từ Người Lao Động, khoảng 9 giờ ngày 7/3, hai đối tượng là nam giới điều khiển xe máy đến phòng giao dịch Ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) để cướp tài sản.

Tại đây, 2 đối tượng đã sử dụng một vật nghi là súng, cùng 2 con dao uy hiếp, khống chế nhân viên phòng giao dịch đe dọa đưa tiền, lấy đi hơn 500 triệu đồng. Trong quá trình bỏ chạy, 2 nghi phạm làm rơi khoảng 200 triệu đồng và một vật nghi là súng.

Sau khi lấy được số tiền lớn, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm cướp ngân hàng Nguyễn Thanh Tùng khi bị bắt (Ảnh: Người Lao Động)

Dẫn tin từ Tiền Phong, nhận được thông tin, Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng. Đến sáng ngày 8/3, sau khoảng 16h từ khi gây ra vụ cướp, các đối tượng bị bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt sau 16h xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Tiền Phong)

Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết 2 nghi phạm là Trần Văn Hiếu (SN 1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Cơ quan công an thu giữ của các đối tượng cướp ngân hàng gồm: 2 con dao và 1 khẩu súng giả cùng 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

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