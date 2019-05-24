Trong suốt 2 năm trời, Hồng bị hai người chú của mình hiếp dâm nhiều lần nhưng không ai biết.

Hôm nay (24/5), TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Hồ Văn Đil (28 tuổi) và Hồ Tuấn Hùng (39 tuổi, anh trai Đil, cùng ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) về tội hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi và giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, cuối tháng 11/2018, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của chị Tuyết (ngụ xã Trung Hưng) về việc con gái chị là Hồng (sinh năm 2004) bị Hùng và Đil xâm hại tình dục nhiều lần.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, bắt khẩn cấp hai đối tượng này. Đil khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 5/2016 đến tháng 9/2018, bị cáo đã xâm hại tình dục Hồng 6 lần. Còn bị cáo Hùng giao cấu với nạn nhân 7 lần trong tháng 8 và 9/2018.

Hùng và Đil xâm hại cháu gái nhiều lần trong 2 năm - Ảnh: Zing

Đến tháng 11/2018, Hồng bỏ nhà theo bạn trai là Trương Tuấn Thanh (24 tuổi) đến An Giang chơi. Khoảng 10 ngày sau, Hồng trở về nhà và bất ngờ tiết lộ chuyện bị hai chú ruột là Đil và Hùng xâm hại tình dục. Hồng còn kể thêm với gia đình, trong khoảng thời gian đi chơi với bạn trai ở An Giang, em bị Thanh xâm hại tình dục 9 lần.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận giám định của cơ quan điều tra, vào thời điểm bị xâm hại nạn nhân chỉ mới từ 14 đến 15 tuổi. Riêng bị cáo Đil xâm hại tình dục khi Hồng chưa đủ 13 tuổi.

TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Đil 18 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Hồ Tuấn Hùng 8 năm tù về tội giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Được biết, Đil và Hùng chỉ học hết lớp 2 rồi nghỉ, sau đó lập gia đình. Cả hai làm thuê kiếm sống và là trụ cột chính trong nhà. “Hai đứa hiền như cục bột mà gây chuyện động trời”, người thân hai bị cáo kể trên Zing.

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