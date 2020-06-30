Hà Nội: Thanh niên sắp cưới vợ được phát hiện tử vong dưới mương nước khiến ai nấy xót xa

Xã hội 30/06/2020 17:38

Phát hiện nam thanh niên sắp cưới vợ tử vong dưới mương nước, người dân xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội lập tức báo công an.

Mới đây, người dân xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới mương nước gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Bí thư xã Dị Nậu đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 29/6, anh Nguyễn Văn M. đi xe máy ra cánh đồng và không thấy về.

Sáng hôm sau, người thân của anh M. đi tìm khắp nơi. Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày thì phát hiện nạn nhân tử vong dưới mương nước. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

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Nạn nhân cùng chiếc xe máy được phát hiện dưới mương nước - Ảnh: Tổ Quốc

Nhận tin báo, Công an huyện Thạch Thất cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong. Theo Tổ Quốc, anh M. vừa đi chụp ảnh cưới cách đây hai ngày thì xảy ra sự việc đau lòng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây ít ngày, tại quận 12 (TP.HCM) cũng xảy ra trường hợp nam thanh niên chuẩn bị kết hôn gặp nạn tử vong khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 15 giờ chiều ngày 1/6, xe bồn BS:  51E-041.57 chạy trên đường Hà Huy Giáp hướng từ quận 12 qua quận Gò Vấp. Khi đổ hết dốc cầu vượt ngã tư Ga (phường Thạnh Lộc, quận 12), tài xế cho xe rẽ phải để vòng ra quốc lộ 1 thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều bên phải.

Hậu quả, nam thanh niên chạy xe máy bị xe bồn kéo lê vào gầm, cán tử vong. Nhận tin báo, Công an quận 12 nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Hoàng Dũng (30 tuổi, quê Bình Định). Anh Dũng đang trên đường về nhà trọ thì gặp nạn. Theo người thân, nếu không xảy ra tai nạn thì hôm sau anh Dũng sẽ về quê bàn bạc chuyện kết hôn. 

Nhận hung tin, người bạn gái chạy tới hiện trường gào khóc thảm thương khiến ai nấy vô cùng xót xa. 

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