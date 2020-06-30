Hai vợ chồng cùng con gái 4 tuổi tử vong thương tâm trên đường về quê: Hoàn cảnh khó khăn, xa quê làm thuê kiếm tiền nuôi con

Xã hội 30/06/2020 14:13

Trên đường về quê, gia đình 3 người gặp tai nạn thương tâm. Được biết, các nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.

Tối 27/6, tại khu vực xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người trong gia đình tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh L.V.N (38 tuổi), chị P.N.T (36 tuổi, vợ anh N.) và con gái L.N.D (4 tuổi, cùng ngụ xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, anh D. chở vợ con đi theo hướng từ xã Bình Phú sang xã Huyền Hội. Khi đến xã Bình Phú thì xảy ra va chạm với ô tô do tài xế Trương Tuấn Sơn (33 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần) chạy theo hướng ngược lại. 

tai nan thuong tam 1
Cơ quan chức năng đến thăm hỏi gia đình có 3 người gặp tai nạn thương tâm trên đường về quê - Ảnh: Vietnamnet

Vụ tai nạn giao thông khiến anh N. và chị T. tử vong tại chỗ. Riêng bé D. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin trên Vietnamnet, tại địa phương gia đình anh N. có hoàn cảnh khó khăn, không có đất sản xuất. Vợ chồng anh có 2 người con, người con lớn đang tham gia nghĩa vụ quân sự. 

Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ, vợ chồng anh N. phải đi làm thuê ở tỉnh khác. Khi đang trên đường về quê thì họ không may gặp tai nạn đau lòng.

Sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Trà Vinh cũng đã đến nơi thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Vào tháng 2 vừa qua, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn đau lòng khiến cả gia đình tử vong. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 12/2, một người đàn ông chạy xe máy chở theo vợ con chạy trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực xã An Phú thì xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển số Hà Nội.

tai nan thuong tam 2
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người trong gia đình tử vong - Ảnh: Internet

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, gia đình 3 người tử vong trú tại xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Thời điểm xảy ra vụ việc, họ đang trên đường đi chùa về.

Chở con đi học, mẹ gặp tai nạn tử vong thương tâm cách nhà chỉ vài trăm mét

Chở con đi học, mẹ gặp tai nạn tử vong thương tâm cách nhà chỉ vài trăm mét

Trên đường đưa con đi học, người mẹ gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong, đứa con nhỏ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn đau lòng Trà Vinh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản