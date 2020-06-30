Nạn nhân được xác định là anh L.V.N (38 tuổi), chị P.N.T (36 tuổi, vợ anh N.) và con gái L.N.D (4 tuổi, cùng ngụ xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần).

Tối 27/6, tại khu vực xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người trong gia đình tử vong.

Vụ tai nạn giao thông khiến anh N. và chị T. tử vong tại chỗ. Riêng bé D. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, anh D. chở vợ con đi theo hướng từ xã Bình Phú sang xã Huyền Hội. Khi đến xã Bình Phú thì xảy ra va chạm với ô tô do tài xế Trương Tuấn Sơn (33 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần) chạy theo hướng ngược lại.

Theo thông tin trên Vietnamnet, tại địa phương gia đình anh N. có hoàn cảnh khó khăn, không có đất sản xuất. Vợ chồng anh có 2 người con, người con lớn đang tham gia nghĩa vụ quân sự.

Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ, vợ chồng anh N. phải đi làm thuê ở tỉnh khác. Khi đang trên đường về quê thì họ không may gặp tai nạn đau lòng.

Sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Trà Vinh cũng đã đến nơi thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Vào tháng 2 vừa qua, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn đau lòng khiến cả gia đình tử vong. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 12/2, một người đàn ông chạy xe máy chở theo vợ con chạy trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực xã An Phú thì xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển số Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người trong gia đình tử vong - Ảnh: Internet

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, gia đình 3 người tử vong trú tại xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Thời điểm xảy ra vụ việc, họ đang trên đường đi chùa về.