Hà Nội: Nuôi người để bán thận với giá 1,1 tỉ đồng

Xã hội 18/02/2021 08:14

Ngày 17/ 2, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán thận. Được biết, 2 đối tượng này cũng đã từng là người đi bán thận.

Trước đó, qua quá trình trinh sát, Công an quận Ba Đình đã phát hiện ổ nhóm hoạt động mua bán thận trên địa bàn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 2/2/2021, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ hai đối tượng trong ổ nhóm là Trần Xuân Hiệp (SN 1991; trú tại ngõ Thịnh Hào 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) và Nguyễn Duy Phương (SN 1988; trú tại phố Tôn Đức Thắng, phường Cát Linh, quận Đống Đa).

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, Hiệp và Phương khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán thận. Ngoài ra, cả 2 còn khai nhận do từng đi bán thận nên biết rõ thủ tục và quy trình mua bán thận. 

Từ đó, cả 2 lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu bán thận với giá 230 triệu đồng/quả. Sau đó, các đối tượng sẽ vào bệnh viện tìm người mua thận, rồi tiến hành giao dịch.

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Hai đối tượng tổ chức mua bán thận - Ảnh: CAHN

Ngày 1/2/2021, các đối tượng đã làm thủ tục mua bán thận cho hai ca. Hiệp và Phương thu mỗi người 1,1 tỷ đồng trừ các chi phí như tiền cho người bán, đóng viện phí, nuôi ăn ở, phí xét nghiệm...

Mỗi phi vụ trót lọt như thế, cả hai đối tượng thu lãi từ 200-300 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an phát hiện thêm 4 trường hợp đang được nuôi và làm thủ tục đợi chờ người mua thận.

Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của Pháp luật.

Trước đó, ngày 14/7/2020, Đội Cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông cũng tiến hành bắt giữ Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, trú tỉnh Hà Nam) để làm rõ hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Theo đó, Thắng đã từng mua thận từ một người đàn ông Bắc Giang với giá 250 triệu đồng/ quả rồi bán cho một người phụ nữ Hà Nam với giá 460 triệu đồng/ quả. Sau khi trừ các chi phí, Thắng thu về 150 triệu đồng.

Được biết, đối tượng cũng đã từng đi bán thận rồi sau đó mới "hành nghề" môi giới. 

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Từ khóa:   mua bán bộ phận cơ thể người mua thận bán thận

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