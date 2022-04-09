Hà Nội: Người mẹ nghi trầm cảm sau sinh dắt theo 2 con nhỏ đi khỏi nhà, chưa rõ tung tích

Công an TP Hà Nội phát đi thông báo tìm người mẹ đưa 2 con bỏ đi khỏi nhà từ ngày 1/4 đến nay chưa về.

Theo thông tin trên Facebook chính thức của Công an TP. Hà Nội đăng tải, Công an phường Phú Lãm (quận Hà Đông, Hà Nội) vừa nhận tin trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Liên (37 tuổi, trú tại tổ 6 Phú Lãm) về việc chị dẫn theo 2 con sinh đôi là cháu Nguyễn P.Q. và Nguyễn H.T. (3 tuổi) đi khỏi nhà từ ngày 1/4 đến nay chưa về.

Hình ảnh chị Liên cùng các con - Ảnh: FB Công an TP. Hà Nội

Được biết, chị Liên có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Người nhà đã đi tìm nhưng chưa thấy và không liên lạc được với chị.

Ai biết thông tin hoặc nhìn thấy chị Liên và các cháu ở đâu xin báo cho Công an phường Phú Lãm (Sđt 02433535473) hoặc gia đình chị Liên (SĐT 0979889582 - 0347377285) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

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