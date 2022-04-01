Trận mưa lớn trái mùa ở miền Trung đã làm hai người mất tích, bốn người bị thương và gây thiệt hại nhiều tài sản.

Theo báo Thanh Niên dẫn tin, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai thông tin, đợt mưa lớn kèm theo giông lốc, gió mạnh trên biển ở các tỉnh miền Trung bắt đầu từ ngày 31/3 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Báo cáo nhanh của các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đến chiều 31/3 đã ghi nhận có 2 người tại xã An Hòa (H.Tuy An, tỉnh Phú Yên) mất tích do lốc xoáy khi trên ghe ra lồng bè nuôi tôm hùm để cho tôm ăn. Còn tại Thừa Thiên - Huế đã có 4 người bị thương do giông lốc.

Mưa lớn kèm theo giông lốc tại Phú Yên làm sập đổ 2 ngôi nhà, tại Thừa Thiên - Huế có 37 ngôi nhà, Phú Yên có 10 ngôi nhà hư hỏng. Mưa giông kèm theo sóng lớn trên biển đã làm 176 ghe, thuyền chìm, hư hỏng (Thừa Thiên - Huế 7 phương tiện; Bình Định 50 phương tiện; Phú Yên 92 phương tiện; Khánh Hòa 27 phương tiện). Đặc biệt, tại Phú Yên đã có 2.450 lồng bè tôm hùm thiệt hại; 13.484 ha lúa, 292 ha hoa màu bị ngập, đổ.

Chiều 31/3 đã ghi nhận có 2 người tại xã An Hòa (H.Tuy An, tỉnh Phú Yên) mất tích do lốc xoáy - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ tại miền Trung xảy ra mấy ngày gần đây. Theo đó, khu vực miền Trung đang là thời gian đầu mùa khô nhưng mấy ngày qua xảy ra các trận mưa lớn trái mùa do ảnh hưởng của không khí lạnh và vùng áp thấp, các tỉnh Trung bộ từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to từ 100-200 mm, có nơi hơn 350 mm như Khe Tre (Thừa Thiên - Huế). Mưa lớn tập trung vào ngày 31/3.

Mưa lớn còn kèm theo giông lốc, gió giật mạnh, sóng lớn tại các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên. Gió thực đo ngày 31/3 có thời điểm tại trạm Tuy Hòa (Phú Yên) đạt cấp 7; tại trạm Nhân Lý (Bình Định) cấp 8.

Dự báo từ nay đến ngày 2/4, khu vực Trung bộ tiếp tục có mưa lớn, trong đó từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi mưa phổ biến 150-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá trút xuống trắng xóa xã miền núi Nghệ An khiến nhiều nhà dân hư hỏng Những hạt mưa đá to bằng ngón tay người lớn rơi trắng khắp nhiều bản khiến một số nhà cửa của người dân bị hư hỏng.

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