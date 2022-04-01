Trận mưa lớn trái mùa ở miền Trung đã làm hai người mất tích, bốn người bị thương và gây thiệt hại nhiều tài sản.
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Theo báo Thanh Niên dẫn tin, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai thông tin, đợt mưa lớn kèm theo giông lốc, gió mạnh trên biển ở các tỉnh miền Trung bắt đầu từ ngày 31/3 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Báo cáo nhanh của các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đến chiều 31/3 đã ghi nhận có 2 người tại xã An Hòa (H.Tuy An, tỉnh Phú Yên) mất tích do lốc xoáy khi trên ghe ra lồng bè nuôi tôm hùm để cho tôm ăn. Còn tại Thừa Thiên - Huế đã có 4 người bị thương do giông lốc.
Mưa lớn kèm theo giông lốc tại Phú Yên làm sập đổ 2 ngôi nhà, tại Thừa Thiên - Huế có 37 ngôi nhà, Phú Yên có 10 ngôi nhà hư hỏng. Mưa giông kèm theo sóng lớn trên biển đã làm 176 ghe, thuyền chìm, hư hỏng (Thừa Thiên - Huế 7 phương tiện; Bình Định 50 phương tiện; Phú Yên 92 phương tiện; Khánh Hòa 27 phương tiện). Đặc biệt, tại Phú Yên đã có 2.450 lồng bè tôm hùm thiệt hại; 13.484 ha lúa, 292 ha hoa màu bị ngập, đổ.
Dự báo từ nay đến ngày 2/4, khu vực Trung bộ tiếp tục có mưa lớn, trong đó từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi mưa phổ biến 150-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.