Mưa đá trút xuống trắng xóa xã miền núi Nghệ An khiến nhiều nhà dân hư hỏng

Những hạt mưa đá to bằng ngón tay người lớn rơi trắng khắp nhiều bản khiến một số nhà cửa của người dân bị hư hỏng.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, người dân huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, chiều 17/3, một trận mưa đá bất ngờ ào ào trút xuống địa bàn. Những hạt mưa đá to bằng ngón tay người lớn rơi trắng khắp nhiều bản của xã vùng cao Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, (Nghệ An) khiến một số nhà cửa của người dân bị hư hỏng.

Mưa đá rơi trắng xóa ở xã miền núi Nghệ An - Ảnh: Tiền Phong

Sau khi trận mưa kết thúc, những hạt đá trắng còn vương vãi khắp nơi. Anh Hạ Bá Bì - Trưởng bản Đống (xã Tây Sơn) cho hay: “Trận mưa đá kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Những ngày trước trời còn mưa lạnh, hôm nay lại nắng to từ sáng đến chiều nên không ai nghĩ có thể xảy ra mưa và lốc như vậy”.

Một số hộ dân bị hư hỏng nhà sau trận mưa đá - Ảnh: Tiền Phong

Tương tự, những bản như Lữ Thành, Đống Trên, Đống Dưới, Huồi Giảng 1,2,3 đều xảy ra trận mưa đá. Song thiệt hại nặng nhất là bản Đống Trên vì bản này ở cao trên đỉnh núi Pu Lon. Đây được xem là cơn mưa đá bất thường giữa tiết trời đang sáng nơi miền biên viễn. Đặc biệt, mưa lại vào tháng 3, báo hiệu khả năng năm nay sẽ xuất hiện nhiều trận mưa bất thường. Thiệt hại sau trận mưa đá đang được cơ quan chức năng thống kê.

Mưa đá kích thước 'KHỦNG', kèm theo dông lốc khiến hàng loạt nhà dân ở Sơn La thủng mái, hoa màu hư hại nặng Mưa đá 'to như quả trứng gà' kèm theo dông lốc xuất hiện bất ngờ khiến nhiều số diện tích dâu tây, hoa màu và nhà cửa của người dân ở Sơn La thiệt hại nặng nề.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mua-da-trut-xuong-trang-xoa-xa-mien-nui-nghe-an-khien-nhieu-nha-dan-hu-hong-456512.html