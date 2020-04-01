Nhiều giờ qua, thông tin bé gái 4 tuổi tử vong vì bị bạo hành bởi cha dượng và mẹ ruột khiến dư luận phẫn nộ.

Từ trước đến nay, những vụ việc bạo hành trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, bị xã hội lên án gay gắt. Mới đây, mạng xã hội lại dậy sóng trước thông tin bé gái 4 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi do bị bạo hành. Đáng chú ý, câu chuyện này được chính bà ngoại của nạn nhân chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo nội dung bài đăng, bé N.N.M.M (4 tuổi, thường trú xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị cha dượng và mẹ ruột dùng những hình thức tra tấn dã man như thời trung cổ suốt 24 ngày khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Mọi người vô cùng phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn của cặp vợ chồng này.

Di ảnh bé gái 4 tuổi nghi tử vong do bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành - Ảnh: FB

Liên quan đến sự việc, trao đổi với Thanh niên, lãnh đạo phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Trước đó, vào ngày 30/3, Công an phường Phương Liên đã báo cáo sự việc lên cấp trên.

Cũng theo nguồn tin trên, mẹ của bé gái này là L.A (29 tuổi), thường trú tại nội thành Hà Nội, thường xuyên vắng mặt tại địa phương và có mối quan hệ rất phức tạp. L.A đã trải qua 3 đời chồng, bé gái mới mất là con của chị ta với người chồng thứ 2. Bên cạnh đó, theo thông tin trên Phụ nữ Việt Nam, hiện cặp vợ chồng bạo hành bé gái đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Một số hình ảnh do bà ngoại bé gái chia sẻ - Ảnh: FB

Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, thi thể nan nhân đã được bà ngoại đưa về an táng. Hiện vụ việc đau lòng vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc.

Vụ bé trai 4 tháng tuổi bị bạo hành gãy chân, xuất huyết não: Người cha tiết lộ nguyên nhân thật sự Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tiến đã thừa nhận hành vi bạo hành con và khai rõ nguyên nhân gây ra vụ việc. Hiện đối tượng này đã được bảo lãnh về nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-nghi-an-be-gai-4-tuoi-tu-vong-vi-bi-cha-duong-va-me-ruot-tra-tan-suot-nhieu-ngay-355509.html