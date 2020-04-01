Hà Nội: Nghi án bé gái 4 tuổi tử vong vì bị cha dượng và mẹ ruột tra tấn suốt nhiều ngày

Xã hội 01/04/2020 10:39

Nhiều giờ qua, thông tin bé gái 4 tuổi tử vong vì bị bạo hành bởi cha dượng và mẹ ruột khiến dư luận phẫn nộ.

Từ trước đến nay, những vụ việc bạo hành trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, bị xã hội lên án gay gắt. Mới đây, mạng xã hội lại dậy sóng trước thông tin bé gái 4 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi do bị bạo hành. Đáng chú ý, câu chuyện này được chính bà ngoại của nạn nhân chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo nội dung bài đăng, bé N.N.M.M (4 tuổi, thường trú xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị cha dượng và mẹ ruột dùng những hình thức tra tấn dã man như thời trung cổ suốt 24 ngày khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Mọi người vô cùng phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn của cặp vợ chồng này. 

be gai 4 tuoi tu vong 1
Di ảnh bé gái 4 tuổi nghi tử vong do bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành - Ảnh: FB

Liên quan đến sự việc, trao đổi với Thanh niên, lãnh đạo phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Trước đó, vào ngày 30/3, Công an phường Phương Liên đã báo cáo sự việc lên cấp trên.

Cũng theo nguồn tin trên, mẹ của bé gái này là L.A (29 tuổi), thường trú tại nội thành Hà Nội, thường xuyên vắng mặt tại địa phương và có mối quan hệ rất phức tạp. L.A đã trải qua 3 đời chồng, bé gái mới mất là con của chị ta với người chồng thứ 2. Bên cạnh đó, theo thông tin trên Phụ nữ Việt Nam, hiện cặp vợ chồng bạo hành bé gái đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

be gai 4 tuoi tu vong 2
Một số hình ảnh do bà ngoại bé gái chia sẻ - Ảnh: FB

Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, thi thể nan nhân đã được bà ngoại đưa về an táng. Hiện vụ việc đau lòng vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc. 

Vụ bé trai 4 tháng tuổi bị bạo hành gãy chân, xuất huyết não: Người cha tiết lộ nguyên nhân thật sự

Vụ bé trai 4 tháng tuổi bị bạo hành gãy chân, xuất huyết não: Người cha tiết lộ nguyên nhân thật sự

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tiến đã thừa nhận hành vi bạo hành con và khai rõ nguyên nhân gây ra vụ việc. Hiện đối tượng này đã được bảo lãnh về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội bạo hành trẻ em án mạng thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản