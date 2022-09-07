Hà Nội: Lực lượng chức năng nổ lực xuyên đêm tìm kiếm đôi nam nữ nhảy cầu Long Biên

Xã hội 07/09/2022 09:25

Mới đây trên địa bàn của mình công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm đôi nam nữ nhảy từ cầu Long Biên xuống sông Hồng vào tối 6/9.

Theo thông tin từ Zing News khoảng 20h30 ngày 6/9, Công an phường Ngọc Lâm nhận được tin báo đôi nam nữ trẻ bất ngờ nhảy từ cầu Long Biên xuống sông Hồng mất tích.

Ngay lập tức Công an phường Ngọc Lâm đã phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm hai nạn nhân. Sau khoảng 15 phút tìm kiếm, lực lượng chức năng đã cứu được nam thanh niên, còn cô gái vẫn đang mất tích.

Hà Nội: Lực lượng chức năng nổ lực xuyên đêm tìm kiếm đôi nam nữ nhảy cầu Long Biên - Ảnh 1
Rất đông người dân có mặt tại hiện trường để theo dõi công tác cứu người của lực lượng chức năng - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống 

Trước đó theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống nhân chứng cho biết vào khoảng 20h25 ngày 6/9, người đi đường thì bất ngờ nhìn thấy một cô gái trẻ nhảy từ cầu Long Biên xuống sông Hồng. Tiếp đó, họ nghe thấy tiếng hét lớn của một nam thanh niên rồi người này cũng nhảy xuống sông theo cô gái trẻ.

Hà Nội: Lực lượng chức năng nổ lực xuyên đêm tìm kiếm đôi nam nữ nhảy cầu Long Biên - Ảnh 2
Hiện trường nói đôi nam nữ nhảy cầu - Ảnh: Zing News 

Tại hiện trường nằm ở hướng đi từ quận Ba Đình sang quận Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên 2 nạn nhân để lại một chiếc xe máy cùng giày dép.

Hà Nội: Lực lượng chức năng nổ lực xuyên đêm tìm kiếm đôi nam nữ nhảy cầu Long Biên - Ảnh 3
Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm để tìm nạn nhân còn lại - Ảnh: Zing News 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Long Biên, Công an quận Ba Đình đã điều động Cảnh sát 113, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân. Khu vực 2 đầu cầu Long Biên cũng được phong toả trong đêm để phục vụ công tác cứu hộ. Hàng chục người tham gia tìm kiếm nạn nhân, sau đó đã cứu hộ được nam thanh niên đang bơi giữa dòng nước.

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