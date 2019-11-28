Hà Nội: Bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm vì mắc kẹt khi chơi cầu trượt ở trường mầm non

Xã hội 28/11/2019 10:12

Vì chơi lúc vắng người nên khi bé trai mắc kẹt trong cầu trượt ở trường mầm non, không ai phát hiện. Khi cô giáo đưa vào bệnh viện thì bé trai tử vong.

Mới đây, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé trai tử vong tại trường mầm non. 

Trước đó, vào chiều 25/11, bé trai tên Đ.T (học sinh mẫu giáo trong một trường mầm non ở Sóc Sơn) chơi cầu trượt trong khuôn viên trường thì gặp sự cố, kẹt đầu vào ô tròn của cầu trượt. Vì thời điểm xảy ra vụ việc không có người qua lại khu vực đó nên không ai phát hiện.

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Bé trai tử vong vì kẹt đầu ở cầu trượt - Ảnh minh họa: Internet

Một lúc sau, khi cô giáo phát hiện thì nạn nhân đã rất yếu. Ngay lập tức các cô giáo đã đưa em đến phòng y tế của trường sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện cấp cứu. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày 25/11 vừa qua.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hồi đầu năm nay, tại Nghệ An cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm tương tự. Trước đó vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28/1, sau bữa ăn phụ buổi chiều, cô giáo cho các bé ra sân trường chơi. Sau đó không lâu, cô giáo phát hiện bé Đ.V.T (3 tuổi) có biểu hiện tím tái, khó thở nên lập tức sơ cứu rồi chuyển bé đến trạm y tế xã cấp cứu. Tuy nhiên, bé T. đã tử vong ngay sau đó.

Được biết nguyên nhân khiến bé tử vong là do trong quá trình chơi cầu trượt ở trường mầm non thì sợi dây rút ở cổ áo khoác mắc kẹt vào ván cầu trượt, sau đó thắt ngang cổ khiến nạn nhân nghẹt thở rồi tử vong.

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Sau bữa ăn, bé trai 3 tuổi được các cô giáo đưa ra sân trường chơi không lâu thì có biểu hiện tím tái rồi tử vong.

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Từ khóa:   Hà Nội tai nạn thương tâm tử vong ở trường mầm non

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