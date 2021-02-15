Công an tỉnh Hà Giang thông tin vừa truy bắt để điều tra và xử lý đối tượng dùng dao đâm chết vợ sau khi gia đình đi chúc Tết về.

Vụ việc xảy ra vào 14/2 (tức mùng 3 Tết), tại thôn Thượng Hạ, xã Túng Sán, tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, gia đình anh Ly Văn Lít (SN 1994) gồm 2 vợ chồng và 4 con nhỏ sau khi đi chúc Tết người thân cùng thôn thì trở về nhà. Sau đó, khoảng 18h30, Lít đã dùng dao đâm chết vợ mình là chị Sùng Thị Mai (SN 1994) ngay tại buồng ngủ.

Đối tượng Ly Văn Lít đã dùng dao đâm chết vợ sau khi gia đình đi chúc Tết về - Ảnh: Công an nhân dân

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoàng Su Phì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tiến hành truy bắt đối tượng Lít.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của Pháp luật.

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