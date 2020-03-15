Góc hoang mang: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm ngủ giữa đường, người dân trong ngõ phải ngồi trông xe hộ

Xã hội 15/03/2020 18:14

Bức ảnh hài hước ghi lại cảnh nam thanh niên vô tư nằm ngủ ngon lành trên đường, mặc kệ chiếc xe máy bên cạnh được dân mạng chia sẻ không ngừng.

Nhiều giờ qua, bức ảnh hài hước ghi lại hình ảnh nam thanh niên nằm ngủ ngon lành trong ngõ, mặc kệ xe máy để bên cạnh nhận được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội.

Theo chia sẻ, khi nhìn thấy nam thanh niên nằm giữa đường, nhiều người đi ngang hoảng hốt ngỡ anh chàng gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, khi lại gần mọi người mới phát hiện thì ra anh ta say rượu, vứt chiếc xe còn đang nổ máy ngay bên cạnh rồi lăn ra ngủ ngon lành.

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Bức ảnh hài hước ghi lại cảnh nam thanh niên nằm ngủ, bỏ xe giữa đường gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Dù mọi người đã cố gọi dậy nhưng người này ngủ say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió. Thấy vậy, một người đi đường đã chụp lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội để tìm người nhà của chàng trai.

Người này chia sẻ trên một diễn đàn Facebook: “Ai là người quen của người này, nhanh ra La Khê đón về nhé. Bị say rượu, đang ngủ. Mình gọi không dậy, đành trông xe hộ”.

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Nhờ có người trông xe hộ mà nam thanh niên không bị mất tài sản sau khi say - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều góp ý, mong "chính chủ" nên rút kinh nghiệm, sau này không nên lái xe sau khi uống rượu để không gây nguy hiểm cho chính bản thân và người đi đường. Bên cạnh đó, mọi người còn hết lời khen ngợi chàng trai tốt bụng ngồi trông xe giúp người lạ.

“Lần sau có đi nhậu thì rút kinh nghiệm, chừa đường để về nhà nữa. Chứ say rượu lái xe như thế này nguy hiểm lắm”, M.N khuyên.

“May là còn có người tốt bụng canh xe giúp, nếu không thì mất hết của. Thời bây giờ khó gặp được người tốt bụng như vậy lắm”, bình luận của một người dùng mạng xã hội.

Mặc dù hiện chưa có thêm thông tin gì thêm nhưng hình ảnh gây bão trên vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

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