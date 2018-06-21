Giận vợ, người đàn ông châm lửa đốt nhà

Xã hội 21/06/2018 11:24

Sau trận cãi vã, người vợ ôm con bỏ sang nhà hàng xóm. Người chồng trong cơn bực tức đã châm lửa thiêu rụi căn nhà của mình.

Sáng ngày 21/6, ông Vi Thái Điệp (chủ tịch xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến một ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, nguyên nhân là do mâu thuẫn vợ chồng.

Giận vợ, người đàn ông châm lửa đốt nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 ngày 20/6. Sau khi đi uống rượu về, giữa Hà Văn Bảy (27 tuổi, ngụ bản Nậm Xái, xã Quang Phong) bị vợ cằn nhằn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Người vợ sau đó ôm con bỏ sang nhà hàng xóm để tránh mặt chồng. Bức xúc vì thái độ của vợ, Bảy đã châm lửa đốt nhà.

Dù được người dân ứng cứu kịp thời nhưng vì ngôi nhà làm bằng tre nứa, mái cọ nên ngọn lửa bốc cháy, lan nhanh, thiêu rụi hoàn toàn căn nhà cùng những vật dụng bên trong.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã mời Bảy lên làm việc. Người đàn ông này khai do uống rượu quá nhiều, bực tức vì thái độ của vợ nên đốt nhà để dằn mặt.

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Từ khóa:   đốt nhà mâu thuẫn gia đình

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